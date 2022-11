Directeur van Basisschool De Kiem reageert na overlijden Maud en Ona: “De verslagenheid is groot”

De directie van de school is gisterenavond omstreeks 21.30 uur verwittigd dat er twee kinderen van de Basisschool De Kiem overleden waren. Directeur Machteld Van Asbroeck heeft dan deze morgen om 6 uur haar lerarenteam gevraagd om nog voor de schooluren aanwezig te zijn om hen voor te bereiden op het nieuws van het overlijden van de beide kinderen.

“De verslagenheid op school is zeer groot. We moeten nu zeer snel schakelen om de alle kinderen in de school op te vangen samen. We zullen ook zeer snel een mail naar alle ouders sturen met de nodige uitleg”, weet Directeur Machteld deze morgen zeer vroeg aan onze krant te vertellen.

Behoefte om te praten

“Voor zowel de leerlingen als de leerkrachten kwam het nieuws over het overlijden van Maud en Ona als een grote schok binnen. Deze morgen zijn alle aanwezige leerlingen tijdens hun eerste les geïnformeerd over dit tragisch overlijden. De leerkrachten hebben de leerlingen ook de ruimte geboden om over hun gevoelens en gedachten te praten. Al hebben we vandaag geprobeerd om onze gevoelens te kanaliseren, kunnen we ons goed voorstellen dat de leerlingen ook nog thuis de behoefte zal hebben om hierover te praten”, klinkt het.

Ruimte inrichten

“We willen onze leerlingen en ouders dan ook zo goed mogelijk ondersteunen bij het verwerken van deze tragische gebeurtenis. Deze namiddag zal op onze school een ruimte ingericht worden waar de leerlingen kunnen stilstaan bij het overlijden van Maud en Ona. We zullen ongetwijfeld ook nog momenten voorzien ter herinnering aan Maud en Ona.” (ON)