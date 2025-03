“Die bloedstollende feiten zullen mij altijd bijblijven”: burgemeester van Dentergem blikt terug op zwaarste week van zijn carrière

Burgemeester van Dentergem Koenraad Degroote is diep aangeslagen door de steekpartij en drievoudige moord in woonzorgcentrum Mariaburcht. “De nabestaanden willen de drie slachtoffers in alle intimiteit ten grave dragen. Maar er komt wellicht een rouwregister in woonzorgcentrum Mariaburcht”, meldt hij alvast.

Vrijdag 28 februari zal geboekstaafd staan als de zwartste dag in de politieke carrière van burgemeester Koenraad Degroote (65). Met 37 ambtsjaren is hij nochtans de al langst ‘regerende’ burgemeester van West-Vlaanderen. “Die tragische feiten hebben een enorme indruk gemaakt. Zoiets verwacht je niet, ze zullen mij altijd bijblijven. Het is de eerste keer in mijn al lange loopbaan dat ik zoiets meemaak”, zucht de diep aangeslagen burgervader.

Neergestoken

Die ochtend om 5.10 uur werd Koenraad Degroote wakker gebeld door Ruben De Paepe, korpschef van politiezone Midow. Een 90-jarige bewoner van woonzorgcentrum Mariaburcht in de Zuster Adriennestraat had eerder die nacht drie medebewoners met een mes neergestoken.

“Ik ben meteen ter plaatse gegaan”, vertelt Degroote. “De verpleegkundige, die tijdens de nacht van dienst was, heeft snel de hulpdiensten verwittigd. Dankzij dit kordate optreden zijn er niet nog meer slachtoffers gevallen. Je mag je niet indenken wat er zou gebeurd zijn mocht de dader nog langer zijn gang kunnen gaan en in andere kamers toegeslagen had.”

Toen de burgemeester arriveerde, was Alma Van Nieuwenhuyse (94) al in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zou een dag later bezwijken aan haar verwondingen. Haar echtgenoot Aloïs De Smul (97) was al door messteken gedood in het woonzorgcentrum, net als Daniel Vanrenterghem (93).

“De drie slachtoffers zullen in intieme kring begraven worden” – burgemeester Koenraad Degroote

Het eerste dat Koenraad Degroote deed, was een crisiscentrum oprichten binnen het woonzorgcentrum: “Daar konden de nabestaanden van de slachtoffers opgevangen worden. Ook familieleden van andere bewoners konden er met hun vragen terecht. Bovendien werden de niets vermoedende personeelsleden van Mariaburcht, die in de loop van de ochtend op hun werkplek arriveerden, op de hoogte gebracht van de feiten. Want alle werkzaamheden in het rusthuis moesten hervat worden.”

Hectisch

“Pas naarmate de uren verstrijken, sijpelt de ernst van deze tragedie tot je door, wanneer achtereenvolgens de wetsdokter, het laboteam van de federale politie en de onderzoeksrechter arriveren. Ondertussen moet je iedereen te woord staan, het was hectisch.”

De dader, die in 2021 al zijn vrouw met een hamer vermoordde, is aangehouden en vertoeft in de Gentse gevangenis. De Brugse Raadkamer heeft zijn aanhouding met een maand verlengd. “Het is niet aan mij om een standpunt in te nemen. Dat laat ik aan het parket over. De internering van de dader, die wegens dementie ontoerekeningsvatbaar verklaard werd na de moord op zijn echtgenote, was nakende. De documenten waren al verstuurd, maar de internering was nog niet uitgevoerd.”

Deze week werd de burgemeester zowel binnen als buiten zijn gemeente overstelpt met vragen over de steekpartij: “Iedereen spreekt mij erover aan. Een van de vele vragen is: konden die feiten vermeden worden? Er kan het woonzorgcentrum niks verweten worden. Mariaburcht maakt deel uit van Curando en stelt zich open voor kwetsbare mensen. De dader vertoefde al twee jaar in dat rustoord, zonder problemen. Plots gebeurt dit! Zoiets kun je niet voorzien. Het is achteraf makkelijk zeggen dat dit anders moest aangepakt worden.”

Rouwregister

“Ik heb contact gehad met de familie van Alma Van Nieuwenhuyse en Aloïs De Smul om mijn medeleven te betuigen. Hun verslagenheid en ongeloof is groot. Ik leef met hen mee. Ik kende Alma en Aloïs goed, ze woonden vroeger in de Groeneweg. Ik heb mee hun gouden, diamanten en platina huwelijksjubileum gevierd. Dit jaar zouden ze hun 73ste huwelijksverjaardag vieren.”

“De nabestaanden van Daniel Vanrentergem, die uit het Roeselaarse afkomstig is, kon ik begin deze week nog niet bereiken. De drie slachtoffers zullen in intieme kring begraven worden. Wellicht wordt er eerstdaags een plekje voor een rouwregister in het woonzorgcentrum ingericht”, aldus Koenraad Degroote.