Danny (57) om het leven gebracht door echtgenote: “Ze kan tieren en tuiten, maar dit?”

De nacht van vrijdag op zaterdag is Danny Delaere (57) omgebracht door zijn echtgenote Tacha N. (51) in hun woning in Deerlijk. Zij wordt verdacht van doodslag. Ook de zoon en dochter werden opgepakt. De dochter werd na verhoor vrijgelaten, de zoon is vrij onder voorwaarden. De broer van Tacha N. kan niet begrijpen wat zijn zus bezielde.

Een rustige, vredige woonwijk nabij het centrum in Deerlijk. Niets kan doen blijken wat er vrijdagavond laat zich achter de gevel van een de woningen voordeed. Enkele buren zagen rond middernacht de zwaailichten. Drie combi’s. Een ambulance. En ook een witte bestelwagen.

Verstikking

Uiteindelijk zou blijken dat Danny Delaere (57) om het leven werd gebracht door verstikking. Ze hadden de hulpdiensten verwittigd met de melding dat Danny in elkaar was gezakt. Uit de autopsie, echter, blijkt Danny om het leven te zijn gebracht door verstikking. Zowel de echtgenote als een zoon en een dochter werden opgepakt.

Zondagmiddag werd de dochter vrijgelaten. Zondagavond wisten ook de moeder en de zoon hun voorlopige lot. Tacha N. blijft aangehouden op verdenking van doodslag. Ook de zoon wordt verdacht van doodslag, maar is vrij onder voorwaarden. Vrijdag komt de zaak voor de raadkamer.

Ongeloof

Buren reageren geschokt. “Ja, er waren wel eens schermutselingen waardoor de politie aan de deur stond. Maar voor de rest? Vriendelijke mensen die vrijwel altijd goeiedag knikten. Meer nog, die als de oogst uit de moestuin goed was, wel eens een groente uitdeelde.”

Bij de familie van Danny heerst er ongeloof. Zijn oudste dochter, die niet Tacha als moeder heeft, meent dat zij profiteerde van zijn goedheid en dat ruzies vaak hoog opliepen. Vaker wel dan niet was er drank in het spel.

Dat bevestigt ook Wilmar, de broer van Tacha. Vooral de laatste tijd waren er veel spanningen. “Danny was thuis nadat hij een werkongeval had en hij zijn oog blesseerde. Hij wachtte op een kunstlens. Dat vele thuiszijn – al zat hij ook veel in zijn loods – was niet bevorderlijk. Met de zoon waren ook veel strubbelingen omdat hij niet wilde werken”, vertelt de man.

Ook het feit dat de moeder van Danny er veel vertoefde, was een doorn in het oog van de vrouw. “Ze had me nog gebeld om te zeggen dat ze het gehad had. Dat het niet meer ging”, zucht Wilmar. Vorige week dronk hij nog een pint met Danny en bezocht hij het koppel nog. “Ze kan tieren en tuiten, maar dit? Neen, dit had ik nooit zien aankomen.”

Ook burgemeester van Deerlijk Claude Croes (CD&V) is ontzet. “Ik ben nu 20 jaar burgemeester en maakte nog nooit zoiets dramatisch mee in de gemeente.” (JDR)