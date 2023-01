Daniël D. (85) blijft aangehouden op verdenking van moord op zijn vrouw

Daniël D., de 85-jarige Roeselarenaar die vorige week zijn vrouw Maria (75) doodschoot, blijft komende maand in de cel. Dat besliste de raadkamer vrijdag. De gevangenis weegt zwaar op de hoogbejaarde man. “Mijn cliënt was nog vrij kwiek voor zijn leeftijd, maar in de cel heeft hij toch een knak gekregen”, zegt advocaat Stijn Braeye.

De relatie tussen Daniël D. en Maria D. liep al een tijdje slecht en het koppel stond op scheiden. Maria was Daniëls derde vrouw en ze waren al bijna 37 jaar samen. Afgelopen zondag raakte het koppel verwikkeld in een zoveelste ruzie omtrent hun echtscheiding. Daarbij greep Daniël plots naar zijn vuurwapen en zijn vrouw werd dodelijk getroffen. Volgens de eerste berichten zou de man vervolgens geprobeerd hebben om ook zichzelf van het leven te beroven, maar dat wil zijn advocaat niet bevestigen.

Meester Stijn Braeye verzette zich vrijdag niet tegen de verdere aanhouding van zijn cliënt. Het moordonderzoek is nog maar pas begonnen. Daniël D. verblijft intussen in de gevangenis van Brugge, op een cel met twee personen. “Hij moet dus gelukkig niet op een matras op de grond slapen”, aldus meester Braeye. D. werkte ondanks zijn hoge leeftijd nog als klusjesman, maar heeft het sinds zijn verblijf in de gevangenis zowel fysiek als mentaal lastig. “Lange afstanden wandelen gaat wat moeizaam, net als de zware deuren van de gevangenis openen. Hij heeft een tik gekregen.” (JF)