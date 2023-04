Daniël (85) toont tijdens reconstructie hoe hij zijn vrouw Maria (75) doodschoot: “Volgens hem was het een ongeval”

In wijk De Gotelaar in Roeselare ging woensdagochtend de reconstructie van de moord op Maria D. door. Zij werd op 22 januari thuis doodgeschoten door haar man Daniël D. De reconstructie moet meer duidelijkheid geven omtrent wat er op die bewuste zondagochtend is gebeurd. Volgens Daniël D. is er een spijtig ongeval gebeurd.

Op zondagochtend 22 januari ging het mis in de woning van Daniël D. (85) en Maria D. (75). Het boterde al een tijdje minder tussen de twee en Maria had aangegeven te willen intrekken bij een van haar zonen. Tijdens een zoveelste ruzie tussen Daniël en Maria sloegen de stoppen door. Daniël liep tijdens de ruzie weg uit de keuken en keerde terug met een revolver waarmee hij zijn vrouw doodschoot. Na het voorval belde hij zijn dochter op. Zij contacteerde bij aankomst de hulpdiensten. Alle hulp kwam echter te laat, Maria was al overleden aan haar verwondingen.

Bloemen en vlinders

De reconstructie moest aantonen wat er die ochtend precies is gebeurd. De omgeving van het huis op de wijk De Gotelaar werd afgesloten met een politielint. Voor de oprit naar het huis zetten de onderzoekers dinsdag al een hekken. Familieleden van het slachtoffer hingen er enkele bloemen en vlinders aan met daarop korte tekstjes als ‘we houden van je’.

Enkele familieleden tekenden al vroeg present in de buurt van de woning. Speciaal ingerichte videobusjes reden de oprit op zodat de familie daar de reconstructie kon volgen. Nadat ook de advocaten en de onderzoeksrechter ter plaatse kwamen, was het nog wachten op Daniël D. zelf. Omstreeks 10 uur reed een laatste auto, met daarin Daniël D., de oprit op.

Twee mensen verloren

Op straat keken een van Daniëls broers en schoonzus vanop een afstand toe. “Wij wonen hier vlakbij en zagen vorige week al de politie de oprit afstappen. Enkele dagen geleden plaatste men parkeerverbodsborden en gisteren kregen we een brief. Nee, het is niet leuk om hier nu toe te kijken. We zijn in één klap twee mensen verloren”, aldus de schoonzus. Dat er iets dergelijks zou gebeuren binnen de relatie van Maria en Daniël had ook zij niet gedacht. “Zelf hadden we niet zoveel contact met hen, maar vorig jaar waren we nog samen op een huwelijksfeest. Maria en Daniël dansten toen nog samen. Je weet nooit wat er achter de muren van een huis gebeurt.”

Ongeval

De reconstructie duurde amper een uur. Daniël D. toonde daarin wat er volgens hem precies gebeurd is. Bij een ruzie zou de man in de woning een revolver hebben gehaald, maar hij zou niet de intentie hebben gehad om daarmee te schieten. Toen het in de keuken tot een handgemeen kwam tussen Daniël D. en Maria D. zou het wapen plots afgegaan zijn.

“De dader laat uitschijnen dat het een ongeval was en dat hij dit niet heeft gewild. De familie van het slachtoffer is daar helemaal niet van overtuigd”

De familie van het slachtoffer blijft ook na de reconstructie achter met heel veel vragen. “De dader heeft meegewerkt en heeft zijn eigen verhaal gebracht. Mijn cliënten hadden gehoopt om antwoorden te krijgen, maar ik voel aan hen dat ze die antwoorden niet gekregen hebben. Ze twijfelen aan het verhaal dat gebracht wordt. De dader laat uitschijnen dat het een ongeval was en dat hij dit niet heeft gewild. De familie van het slachtoffer is daar helemaal niet van overtuigd.”