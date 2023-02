Dader van zwaardmoord werkt mee aan reconstructie

In een huis in Marke bij Kortrijk is donderdagnamiddag een reconstructie gehouden van de zwaardmoord op een vrouw van 52. Ze werd om het leven gebracht door haar toenmalige partner. In de woning was op dat moment ook de negenjarige pleegdochter van het slachtoffer aanwezig.

De dader, Mohammed Z., verleent nu zijn volle medewerking aan de reconstructie. “Het was emotioneel voor hem,” klinkt het bij zijn advocaat Thomas Vandemeulebroecke, “maar hij wist dat het belangrijk was om zijn verhaal te doen.” Er blijven wel enkele details onduidelijk.

Pleegdochter vlucht

Even terug naar die bewuste avond. Het slachtoffer, Heidi B. (52), was thuis met haar negenjarige pleegdochter. Ze kregen bezoek van Mohammed Z. (37), de partner van Heidi. Dat bezoek liep al snel uit de hand. Het dispuut eindigde met een steek van een zwaard, waarop de vrouw bloedend in elkaar zakte. De pleegdochter kon vluchten en vond hulp. De dader kon eveneens vluchten, maar werd door de politie kort daarop bij de lurven gevat.

Hier bracht de dader Heidi B. om het leven. © KURT DESPLENTER BELGA

Lang moest de politie niet zoeken naar de man. In het verleden waren er al interventies op dat adres, nadat er slaande ruzies waren. Hij bekende later Heidi B. met geweld om het leven te hebben gebracht.

Relatie liep spaak

Heidi B. en Mohammed Z. vormden een tijdlang een koppel, maar die relatie liep spaak. Heidi had ook een nieuwe vriend. Volgens die laatste kon Mohammed hun relatie moeilijk verkroppen en uitte hij al meermaals bedreigingen.

Nieuwe relatie

Die nieuwe vriend vond het emotioneel te zwaar om aanwezig te zijn bij de reconstructie. “Mijn cliënt had eerder al een relatie met het slachtoffer en die was zich in de periode voor de feiten net aan het herstellen. Hij was niet aanwezig op de reconstructie. Voor hem zou het emotioneel te zwaar zijn”, zegt zijn advocaat Kris Vincke. (bron: VRT)