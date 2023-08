Dader strandmoord op Sofie Muylle moet straf verder uitzitten in Roemeense gevangenis

Alexandru Caliniuc werd maandag op een vliegtuig richting Roemenië gezet. De tot 25 jaar cel veroordeelde dader van de strandmoord in Knokke-Heist moet – sterk tegen zijn zin – zijn straf verder uitzitten in zijn thuisland.

Alexandru Caliniuc werd in mei 2021 veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op en verkrachting van Sofie Muylle. De feiten speelden zich af op het strand van Knokke, waar de vrouw op zondag 22 januari 2017 door een wandelaar werd aangetroffen.

Dader Caliniuc woonde toen in Knokke-Heist, maar trok na de feiten weer naar zijn thuisland waar hij na speurwerk werd teruggevonden. Hij werd uitgeleverd aan ons land met de garantie dat eens hij veroordeeld was, terug moest keren naar Roemenië.

Leefomstandigheden

Dit is nu dus gebeurd, maandag werd de veroordeelde op het vliegtuig gezet, tegen zijn zin. De Roemeen haalde onder meer de leefomstandigheden aan in de Roemeense gevangenissen en het feit dat hij in de Brugse gevangenis een relatie had met een andere gevangene.

De argumenten konden de overbrenging dus niet tegenhouden. Het is onduidelijk hoeveel van zijn straf de veroordeelde in zijn thuisland zal moeten uitzitten.