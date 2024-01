Dader familiedrama in Waregem blijft aangehouden

De 43-jarige man die vorige week zijn vrouw neerstak in Waregem in het bijzijn van hun drie kinderen blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk dinsdag beslist.

De man blijft daardoor nog minstens een maand langer in de cel. Mathias D. nam ondertussen wel een extra raadsman onder de arm. De ervaren Roeselaarse strafpleiter Filip De Reuse zal hem samen met advocate Vallery Declercq bijstaan.

Foutieve informatie

Hoe de feiten zich precies afgespeeld hebben, is volgens de raadslieden nog niet duidelijk. “Het onderzoek loopt nog volop. Gelet op de vele lekken in het dossier, waarbij soms foutieve informatie in de pers is verschenen, gaan we daar niet over uitweiden”, klinkt het.