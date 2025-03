Curando trekt lessen na driedubbele moord in woonzorgcentrum in Dentergem: “We moeten meer hulp bieden aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn”

Zorggroep Curando trekt lessen uit de moord op drie hoogbejaarde bewoners in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. “We zullen nog voorzichtiger worden in ons opnamebeleid, maar we blijven openstaan voor kwetsbare mensen. Niet alleen de woonzorgcentra, maar onze hele samenleving moet meer hulp kunnen bieden aan mensen die psychisch kwetsbaar zijn”, zegt Dirk Lips, algemeen directeur van Curando.

Dirk Lips, algemeen directeur van de zorggroep Curando, waartoe ook het woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem behoort, wikt zijn woorden in verband met de driedubbele moord: “Over de feiten zelf kan en mag ik niks zeggen, dat is de taak van het parket, want het gerechtelijk onderzoek loopt nog. Ik kan enkel kwijt dat de personeelsleden, die ‘s nachts op de afdeling aanwezig waren, zich uitstekend van hun taak gekweten hebben. Ze hebben snel en correct gehandeld.”

Crisiscel

“Dag dag van de feiten – 28 februari – heeft de dienst slachtofferhulp van het parket, in een crisiscel bewoners, hun familieleden en personeelsleden van Mariaburcht opgevangen. De daaropvolgende dagen heeft Curando die taak overgenomen: we bieden collega’s de kans om in gesprek te gaan met mensen die gespecialiseerd zijn in slachtofferbegeleiding en in posttraumatische stress.”

“Die gruwelijke feiten zijn zwaar om dragen voor onze personeelsleden, bewoners en hun familieleden. Ook de nabestaanden van de slachtoffers en families van de andere bewoners kunnen in gesprek gaan met hulpverleners in Mariaburcht. Ze zitten met kritische vragen, ze voelen zich niet goed bij die feiten. Dat begrijpen wij ten volle”, aldus Dirk Lips.

Bezinningsmomenten

De algemeen directeur wijst erop dat Mariaburcht 98 bewoners telt in het woonzorgcentrum: “Daarnaast zijn er op hetzelfde domein residentiewoningen. Ongeveer honderd personeelsleden van Curando zijn er tewerkgesteld. Niet alleen diegenen die op de afdeling werken, waar de feiten plaatsvonden, maar ook hun collega’s in Mariaburcht zitten met vragen en bezorgdheden. We hebben allemaal ons verleden en draagkracht, die bepaalt hoe we omgaan met zo’n gruwelijke feiten.”

Bijgevolg organiseert Curando twee bezinningsmomenten voor de medewerkers – zowel personeelsleden als vrijwilligers – die het wensen: donderdag in Dentergem en maandagavond in Ruiselede voor alle werknemers van de zorggroep.

Veiligheidsrisico?

“Het spreekt vanzelf dat familieleden en personeelsleden zich afvragen hoe die feiten hadden kunnen gebeuren”, vervolgt Dirk Lips. “Hoorde de dader bij ons thuis? De hoogbejaarde man die de feiten pleegde, leed aan dementie. Experten hadden in eer en geweten geoordeeld dat hij in een woonzorgcentrum kon verblijven, in afwachting van zijn internering.”

“Die experten zijn niet over één nacht ijs gegaan, toen ze die beslissing namen. Bij zijn opname hebben wij ook duidelijk de vraag gesteld of die persoon geen veiligheidsrisico vormde voor de andere bewoners en voor ons personeel. Die inschatting is gebeurd, de opname werd ‘veilig’ bevonden. En ons personeelsbestand ‘s nachts is oké bevonden.”

“Achteraf is natuurlijk iedereen slim en wordt gezegd dat die man niet in Mariaburcht mocht verblijven. En ik begrijp ten volle dat zeker de nabestaanden van de drie slachtoffers zwaar aangeslagen zijn en met kritische vragen zitten. Er zijn nu meer bewoners dan vroeger die hun kamerdeur op slot doen. Vroeger konden ze dat ook, elke bewoner is vrij om dat te doen.”

Lessen trekken

“Maar Curando is nu niet op zoek naar ‘schuldigen’: wie welke fout gedaan heeft. Ik herhaal het, diegenen die beslisten over de opname, hebben dit in eer en geweten gedaan. We moeten nu niet gaan denken dat wij het beter weten dan de specialisten die hierover geoordeeld hebben.”

Dirk Lips. © Curando

Of we lessen trekken uit deze feiten? Natuurlijk, maar we wachten tot het gerechtelijk onderzoek afgerond is en het parket ons alle info bezorgt. Dan pas zullen we een totaalbeeld hebben en kunnen we in alle rust evalueren of onze procedure tot opnames al dan niet moet herbekeken worden.”

Psychiater

“Hoe dan ook, Curando blijft openstaan voor de opname van psychisch zwakke mensen. Dat zal niet veranderen. Of er in elk woonzorgcentrum een psychiater nodig is, zoals Manu Keirse suggereert? Voor de feiten had ons directiecomité al gewezen op het feit dat we meer hulp moeten kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen. Hun aantal stijgt, niet alleen bij ons. Wij zijn geen eiland, we maken deel uit van de maatschappij. Heel onze samenleving moet meer aandacht hebben voor de zorg van psychisch kwetsbaren”, aldus Dirk Lips.

En krijgt Mariaburcht een rouwregister voor de drie overledenen? Dirk Lips: “Zoals gebruikelijk bij Curando, krijgt iedereen de kans om een kaartje te schrijven. Niet alle bewoners zijn in staat om naar de uitvaart te gaan, die trouwens in intieme kring plaatsvindt. We hebben er bewust voor gekozen om in ons woonzorgcentrum geen boek te leggen, waarin iedereen kan bladeren en kan lezen wat anderen geschreven hebben…”