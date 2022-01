Buurjongen hoofdverdachte stak 100 jaar oude bajonet in broek na moord op Milan (15) in Oostkamp: “Het was een erfstuk van zijn opa”

Dat er bloed zou vloeien op het verjaardagsfeestje van Oostkampenaar Jordy D. (19) stond haast in de sterren geschreven. Alle aanwezigen hadden die fatale vrijdagavond in september een mes bij, onder wie ook buurjongen A.B. (21). Die had de bajonet meegebracht waarmee Milan Meert uiteindelijk werd doodgestoken. Na de feiten moffelde hij het antieke wapen weg in zijn broek. “Het was een erfstuk van zijn opa”.

Sinds begin deze week zit Jordy D. niet meer alleen in de cel voor betrokkenheid bij de moord op Bruggeling Milan Meert (15). Twee jongelui die bij de feiten aanwezig waren werden woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter en de raadkamer heeft hun aanhouding vrijdag met een maand verlengd. A.B. (21) en A.B. (19) worden verdacht van mededaderschap aan moord en schuldig verzuim.

Dat mijn cliënt meer dan vier maanden na de feiten alsnog in cel wordt gestopt, is onbegrijpelijk – advocaat Jean-Luc Cottyn

Dat de jongelui nu pas werden aangehouden, stuit op onbegrip bij de advocaat van Oostkampenaar A.B. (21). De overbuur van Jordy D. was op 24 september aanwezig op diens verjaardagsfeestje in de garage van zijn woning in de Oostkampse Nieuwenhovewijk. Hij bracht ook de bajonet mee waarmee uiteindelijk dodelijk werd uitgehaald. “Maar zelf heeft mijn cliënt helemaal niets gedaan”, zegt advocaat Jean-Luc Cottyn. “Dat hij meer dan vier maanden na de feiten alsnog in cel wordt gestopt, is onbegrijpelijk. Hij kon maandag immers beginnen werken.”

Collusiegevaar

Meester Cottyn vroeg om zijn cliënt te lossen onder voorwaarden, maar de raadkamer ging daar niet op in. Er zou sprake zijn van collusiegevaar, wat betekent dat A.B. bij zijn vrijlating het onderzoek mogelijk zou kunnen dwarsbomen. Het zat de raadkamer ook hoog dat de jongeman niet meteen de waarheid vertelde. Het wapen werd pas twee dagen na de moord in zijn woning aangetroffen. Ook de negentienjarige A.B. blijft voorlopig in de cel. De Bruggeling zou na de steekpartij nog op het hoofd van Milan geschopt hebben.

A.B. had het 36 centimeter lange lemmet eerder al van roest ontdaan. Hij was er duidelijk aan gehecht

Volgens Cottyn had iedereen op het feestje een mes bij omdat ze voelden dat er iets op til was. “Mijn cliënt zat op het toilet toen het slachtoffer en zijn kompaan plots aan de garagepoort opdoemden. Toen de poort open ging en het slachtoffer meteen zijn taser op Jordy richtte stond mijn cliënt, die met autisme kampt, aan de grond genageld. Hij zag hoe Jordy in zijn verweer naar de bajonet greep en uithaalde. Achteraf heeft hij het wapen afgeveegd en in zijn broek weggemoffeld. Het ding is honderd jaar oud en is een erfstuk van zijn opa. Hij had het 36 centimeter lange lemmet eerder al van roest ontdaan. Hij was er duidelijk aan gehecht.”

Drugsconflict

Dat zijn cliënt schuldig zou zijn aan mededaderschap aan moord wuift meester Cottyn weg. “In mijn ogen was dit een uitgelokte doodslag en daar staat maximaal vijf jaar cel op. Voor een medeplichtige is de strafmaat dan nog lager. Na de feiten heeft de moeder van mijn cliënt het slachtoffer trouwens nog proberen te reanimeren.”

De aanhouding van Jordy D. zelf was dinsdag al opnieuw met twee maanden verlengd. Het drama zou het gevolg zijn geweest van een aanslepend drugsconflict. Jordy D. zou 150 gram cannabis hebben gestolen van een kennis van Milan Meert. Die laatste zou de avond van de feiten zijn langsgekomen om het geld terug te eisen. (AFr)