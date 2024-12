Burgemeester wil criminaliteit in Oostende aanpakken na dodelijke steekpartij: “We zijn geen onveilige stad maar het kan beter”

De moord in Oostende van afgelopen dinsdagavond blijft nazinderen. “Natuurlijk heeft die gebeurtenis impact. Het is geruststellend dat de politie al de dag nadien de daders kon vatten”, zegt burgemeester John Crombez (Vooruit Plus), die aanhaalt dat dergelijke criminele feiten zeldzaam zijn.

“We zijn geen onveilige stad, maar natuurlijk kan het beter en daar gaan we voor zorgen.” Van herinrichting van het openbaar domein, tot drugsdealen en de aanpak van financiële– en cybercriminaliteit: Crombez wil misdaad in de stad aanpakken.

Minder misdrijven

Oostende is een van de dertien centrumsteden en in een centrumstad is er nu eenmaal criminaliteit. In 2023 werden in het Vlaams Gewest 441.843 misdrijven geregistreerd. Dat gaat dan om ernstige misdrijven, zoals moord, maar ook om lichtere inbreuken, zoals openbare dronkenschap.

Sinds 2012 gaat het aantal geregistreerde misdrijven in dalende lijn, met uitzondering van een piek in 2020. De criminaliteitsgraad lag het hoogst in de grootsteden, in de centrumsteden en in de kustgemeenten. Van alle kustgemeenten is Blankenberge de badplaats waar het meeste misdrijven gebeuren met 12,5 per 100 inwoners.

Oostende volgt met 9,9 feiten per 100 inwoners. Ook Middelkerke scoort hoog met 9,5 criminele feiten op 100 inwoners. Wat de centrumsteden betreft scoort Oostende gemiddeld. Het gemiddelde van de 13 centrumsteden ligt immers op 9,5 feiten op 100 inwoners. Daar scoort Leuven het hoogst met 12,5 criminele feiten op 100 inwoners, gevolgd door Gent met 12,2 en Antwerpen met 11,7.

Actieplan

“Tijdens de campagne in aanloop naar de verkiezingen en in ons bestuursakkoord hebben we verschillende elementen aangehaald die heel divers van aard zijn”, legt burgemeester John Crombez uit. “Het is heel duidelijk dat we in alle wijken van Oostende en met de politie moeten kijken naar een actieplan tegen het dealen van drugs. Tijdens de huisbezoeken kwam het heel vaak terug.”

“We krijgen dezelfde vraag van de uitbaters van de horecazaken in de uitgaansbuurt. Vooral tijdens de nacht gaan we inzetten op razzia’s om het dealen van drugs aan te pakken. En dat in het verlengde van de voortdurende acties van de politie. Dat werd eerder al gedaan in buurten waar overlast was, zoals het Leopoldpark.”

Veiligheidsgevoel

Maar er moet veel meer aangepakt worden dan het dealen alleen. “De inrichting van het openbaar domein kan bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel bij de mensen doen stijgen”, duidt de burgemeester.

“Zo moet de Langestraat een betere en aantrekkelijkere belevingsplek worden. Ook het Marie-Joséplein moet aangepakt worden. Verlichting kan heel veel doen. Maar als het over de veiligheid gaat, komen ook andere aspecten aan bod. Het aanpakken van financiële- en cybercriminaliteit bijvoorbeeld. Ik hoor het vaak van politiemensen: fenomenen die zich in de stad voordoen hebben vaak raakvlakken.”

Volgens de burgemeester heeft een moord zoals die van afgelopen dinsdag wel degelijk impact op mensen die in de uitgaansbuurt vertoeven. “Moord is een heftig gegeven en dat heeft zijn impact, natuurlijk. Het is in die zin geruststellend dat de politie heel snel gereageerd heeft en de dag nadien de daders al kon vatten. Dat schept dan weer enige rust.”

Zeldzaam

“Dergelijke zware criminele feiten is eerder een zeldzaam gebeuren, dus dat heeft sowieso zijn impact. Maar we zijn geen onveilige stad als we het vergelijken met andere steden. Kan het beter? Natuurlijk, en daar gaan we voor zorgen. Mensen moeten zich meer op hun gemak voelen in onze stad. We gaan nu prioriteit geven aan de zaken die ik heb opgesomd. Het herinrichten van het openbaar domein zal iets meer tijd vragen, maar ook daar gaan we hard op inzetten. We gaan heel snel met de politie overleggen”, besluit John Crombez.