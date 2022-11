Burgemeester reageert na gezinsdrama: “Een van mijn zwaarste nachten ooit”

Oostkamps burgemeester Jan de Keyser (CD&V) reageert aangeslagen. “Over de feiten kan en mag ik niet communiceren, maar ik kan alvast mededelen dat onze lokale gemeenschap zeer hard getroffen is”, zegt hij.

“Het verlies van twee jonge kinderen, en dan nog de wijze waarop, komt heel hard binnen. Deze nacht heb ik de mama en familie gesproken en haar alvast veel sterkte en moed toegewenst in deze zeer uitzonderlijke droevige omstandigheden.”

“Het verlies van twee jonge kinderen, en dan nog de wijze waarop, komt heel hard binnen” – Burgemeester Jan De Keyser

“Ondertussen was ik ook op de school waar directie en onderwijzend personeel eveneens van slag is. Ik was er ook getuige van hun motivatie om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in dit rouwproces. Ik wil het team van politie, brandweer en school bedanken voor hun inzet.”

“Dit was één van mijn zwaarste nachten ooit. We moeten hier als lokale gemeenschap samen door.”