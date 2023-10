Brugse raadkamer gaat opnieuw niet akkoord met enkelband voor Jordy D. die Milan (15) doodstak

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend opnieuw om niet in te gaan op de vraag om Jordy D. uit Oostkamp vrij te laten onder elektronisch toezicht. De jongeman zit sinds september 2021 in de cel nadat hij Milan Meert (15) had neergestoken op een verjaardagsfeest. Advocaat Ellen Eneman vraagt al geruime tijd om de jongen vrij te laten met een enkelband, maar de raadkamer besliste daar vooralsnog niet verder op in te gaan.

Een verjaardagsfeest van Jordy D. uit Oostkamp eindigde op 24 september 2021 met fatale gevolgen. De jongeman vierde in het bijzijn van heel wat vrienden in de wijk Nieuwenhove zijn verjaardag.

Niet gevraagd, maar toch aanwezig: Milan Meert (15) en een kompaan. Het duo kwam niet om feest te vieren, maar wel om een openstaande drugsschuld op te eisen. Een korte pitstop in de hoop geld te ontvangen, maar Milan Meert bekocht de tussenstop met zijn leven.

Brugse raadkamer

Het duo bedreigde Jordy D. niet alleen met een stroomstootwapen, maar er werden ook effectief schoten gelost. Als reactie daarop haalde Jordy D. een bajonet tevoorschijn waarmee hij Milan doodstak. Jordy D. verblijft sindsdien in de gevangenis, maar wil daar graag zo snel mogelijk uit.

Advocate Ellen Eneman vraagt al enkele maanden om de jongeman onder elektronisch toezicht vrij te laten, maar de Brugse raadkamer heeft duidelijk een andere kijk op de zaak. De Brugse raadkamer ging nog nooit eerder in op die vraag en dat was dinsdagochtend ook niet anders.

Een tevergeefse poging om de jongeman uit de gevangenis te krijgen. De aanhouding van Jordy D. werd in plaats daarvan met twee maanden verlengd. (CC)