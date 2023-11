Boerin (78) ook in beroep vrijgesproken voor moordpoging op haar man: “Mogelijk wou ze door theater op te voeren de familie treffen”

Een bijna 79-jarige vrouw uit Pittem is ook in beroep vrijgesproken voor de moordpoging op haar man. Volgens het hof is er twijfel of ze haar man weldegelijk wou verdrinken in de regenput. Haar dochters reageren ontgoocheld.

Op 9 juni 2019 probeerden Brigitte H. (78) en haar man Georges B. samen met hun twee honden uit het leven te stappen. Een eerste poging bestond erin om naar de treinsporen te stappen, maar één van de honden ontsnapte en daarop keerde het echtpaar terug naar huis. Tot op het moment dat de buren zagen ze hoe Brigitta haar bewusteloze man op een doek door de tuin sleepte. Enkele tientallen meters verder stond de regenput open. Het landbouwerskoppel had de beide honden op dat moment al verdronken in de put.

De politie werd verwittigd en er werden afscheidsbrieven gevonden, geschreven door haar, maar ondertekend door hen beide. Toch werd de vrouw vrijgesproken van poging tot moord omdat de buren verklaard hadden dat ze niet meer in staat was om dat effectief te doen. Volgens de rechtbank was het niet uitgesloten dat er sprake was van een “absoluut ondeugdelijke poging”, een moordpoging die onmogelijk kon slagen dus. Nog volgens de rechtbank kampte het slachtoffer wel degelijk met zelfmoordneigingen. “Het kan dus niet uitgesloten worden dat de man uiteindelijk zichzelf in de put zou laten zakken hebben”, klonk het in het vonnis.

Komedie

Het parket ging in beroep om opnieuw vijf jaar te vragen, weliswaar met ruimte voor uitstel voor een deel van de straf. “U bent een schitterend comédienne”, opende de procureur-generaal. “Op interventie noteerden de verbalisanten dat u dronken was, terwijl achteraf bleek dat er nul alcohol in uw bloed zat!” Meester Nina Van Eeckhaut die twee dochters van de vrouw bijstaat – Georges overleed uiteindelijk in 2021- had het over een tirannieke moeder waarbij een stukje toneel nooit veraf is. “Al wat ze deed was haar kinderen onder de duim houden, ze verdraagt geen tegenspraak!”

Maar het hof oordeelde dat er sprake was van twijfel. Volgens de verbalisanten was de vrouw dronken en dat uitte zich in warrige gezegdes en kon niet worden uitgemaakt wie het deksel van de regenput had open gelegd. Daarnaast speelt ook een familievete een cruciale rol in het dossier. De vrouw zou net daarvoor haar erfenis hebben geregeld met de zoon en de twee dochters bleven in de kou staan. “Het is duidelijk dat er een diepe familiale tragiek schuil gaat achter deze gebeurtenis waardoor er twee kampen zijn ontstaan”, oordeelde het hof.

Communiqué

Volgens het hof zijn er twee pistes. Eén waarbij ze haar dronken man frisse lucht wou geven of waarbij de vrouw, die volgens het hof narcistisch is en heel veel zin voor theater en aandacht heeft, de familie wou treffen met een soort toneelstuk dat ze die avond opvoerde. Voor het hof is dan ook niet bewezen dat ze haar man, met wie ze nadien nog samen woonde en hij pas later op een natuurlijke wijze overleed, wou vermoorden. De dochters van H. reageren ontgoocheld en één van hen stapte na de voorlezing van het arrest woedend de zaal uit. Nadien stuurden ze een schriftelijke reactie uit.

“Wij zijn als kinderen van Brigitte H. het slachtoffer van een heel theatrale-narcistische moeder. Wat ook bewezen is door de gerechtspsychiater en uit het vonnis blijkt. Het is wetenschappelijk onderbouwd en te lezen in literatuur hieromtrent, dat een narcistische moeder altijd één van de kinderen bevoorrecht. En de andere kinderen ziet als ballast. Waardoor die kinderen op latere leeftijd beseffen hoe belogen, bedrogen en afgestoten zijn geweest door hun eigen moeder. En in extreme gevallen zoals bij ons , onze identiteit afneemt. Wij hebben ons enkel burgerlijke partij gezet om kennis te krijgen van de bewuste feiten en zo gelezen in het dossier dat wij als schuldige aangewezen werden door Brigitte”, klinkt het.

“Alhoewel wij als dochters pas een dag na de feiten op de hoogte werden gesteld van haar aanhouding. Jammer dat tijdens het onderzoek en de motivatie van het vonnis wij verschillende malen moesten aanhoren dat de lokale recherche heel wat fouten in het dossier gemaakt heeft. Maar door het onderzoek zijn wij ook meer te weten gekomen wat het doel was en is van Brigitte. Wij staan perplex dat het Belgische gerecht zich zo berust in een theatrale, narcistische ouder en slachtoffer en of burgerlijke partij zo laat in de kou staan. Wij proberen nu rust te vinden in de hoop dat er in de toekomst meer gedaan kan worden voor slachtoffers van een narcistische ouder”, besluit hun communiqué. (OSM)