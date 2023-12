Bijna drie maanden geleden werd Annelies Verschaeve vermoord: Laffe moord op juf Annelies schrikt Menen op

Woensdagnamiddag 4 oktober. Werelddierendag. Die namiddag ging ene Sebastien H. in zijn woning in de Nieuwstraat in het stadscentrum in Menen te keer als een ‘beest’. Hij vermoordde zijn ex-partner Annelies Verschaeve (42) uit de Menenstraat in Geluwe. Leerkracht in het eerste leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel, vestiging Magdalenastraat in Wervik. Het juf Annelies-Fonds zal haar nooit doen vergeten. Binnenkort vergadert het bestuur.

De goedlachse Annelies Verschaeve was mama van twee kinderen, Rune en Noa. Haar ouders, Geeraard Verschaeve en Caroline Fontaine, vertoefden die woensdagnamiddag in Calpe waar ze sinds hun pensioen heel regelmatig op vakantie waren. Vader Geeraard postte af en toe uit het zonnige Spanje een foto op Facebook. Ze genoten. Zoveel was duidelijk.

Laffe moord

Bijna drie maanden later zit bij zeer veel mensen de laffe moord op juf Annelies nog vers in het geheugen. Het worden voor velen helaas de allereerste eindejaarsfeesten zonder haar. Niet te vatten. De wedersamenstelling enkele weken geleden sneed nog eens de wonde open.

Woensdagavond 4 oktober. Die avond kreeg ondergetekende van iemand uit Geluwe een bericht dat er rechtover volkscafé ’t Rozeke in de Menenstraat in Geluwe iets moest gebeurd zijn want er kwam nogal veel politie ter plaatse. Plichtsbewust begaf ik me naar daar. Niemand in de buurt bleek te weten wat er gaande was. Op straat stond een ambulance.

“Bijna drie maanden later zit bij zeer veel mensen de laffe moord op juf Annelies nog vers in het geheugen”

Aan enkele omstaanders vroeg ik wie er daar woonde. “Juffrouw Annelies”, vertelde een mevrouw. We hadden via een collega weet van een moord ergens in Menen maar toen was die link met juf Annelies er nog niet. Binnen het uur wel. Haar ouders Geeraard en Caroline waren in Calpe en namen zo snel mogelijk een vlucht naar ‘Gilwe’. Om er te zijn voor de kinderen.

Stille wake

Woensdagavond 11 oktober. In het gemeentepark van Geluwe was er een stille wake voor juf Annelies. Honderden mensen tekenden present. Indrukwekkend. Net zoals enkele dagen later op zaterdag voor de uitvaart in de Sint-Dionysiuskerk. Binnen en buiten volgden 1.000 à 1.200 mensen de uitvaart.