Bejaarde man uit Waregem die verdacht wordt van moord op zijn vrouw, overlijdt voor start van proces

Roger V.H. uit Waregem is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij zat sinds februari in de voorhechtenis op verdenking van de moord op zijn vrouw Rosa A. (87). Hij bracht haar met geweld om het leven in hun woning in de Churchilllaan. Het psychiatrisch onderzoek naar de man blijft zo onafgerond.

Op donderdag 3 februari werd het levenloze lichaam van Rosa A. aangetroffen in hun woning. Het koppel zou in de voormiddag ruzie gekregen hebben en daarmee met allerlei huisraad over en weer gegooid hebben. De bejaarde vrouw kreeg zware voorwerpen op zich en werd dodelijk geraakt.

Roger stapte na het geweld helemaal overstuur naar buiten en haastte zich naar zijn zoon, die even verderop woont, om te vertellen wat er gebeurd was. Samen met nog een zoon keerden ze terug en vonden er Rosa levenloos op de grond. Een ambulance was snel ter plekke maar hulp kon niet meer baten.

Licht dementerend

De toen 92-jarige man werd opgepakt en verbleef sinds de feiten in de gevangenis van Brugge. Fysiek was hij volgens buurtbewoners nog kwiek genoeg voor een dagelijks wandelingetje maar mentaal zou de man licht dementerend geweest zijn. Hierover moest een gerechtspsychiater uitsluitsel bieden maar dit onderzoek raakte niet afgerond voor zijn overlijden.

Roger stierf in AZ Sint-Jan in Brugge en laat drie kinderen na. Hij zal bij zijn echtgenote begraven worden.

(JF)