Assisen wenkt voor schoonvader na moord aan de IJzer: “Onderzoek afgerond”

Anderhalf jaar nadat de 28-jarige Mario Sumaj uit Koekelare met zeven kogels afgemaakt werd langs de IJzer in Diksmuide, zit zijn schoonvader en moordverdachte Stephane V. in de laatste lijn richting het assisenproces. Het onderzoek is immers afgerond. “Er moet enkel nog een eindverhoor plaatsvinden waarna de procureur een eindvordering opstelt”, zegt zijn advocaat Bram Elyn. Dan wordt de zaak naar assisen verwezen, om vermoedelijk pas in 2025 te behandelen.

Anderhalf jaar na de moord op loodgieter Sumaj en een jaar nadat zijn schoonvader Stephane V. uit Nieuwpoort die moord bekende is het onderzoek helemaal afgerond. De schietpartij vond op 17 juni 2022 plaats langs de IJzer in Diksmuide. Motorrijder Mario Sumaj bleek met zeven kogels afgemaakt, maar in totaal werd er 12 keer geschoten. De politie had meteen de juiste hoofdverdachte te pakken: schoonvader Stephane V. uit Nieuwpoort. Die leefde al lange tijd in onmin met Mario. Maar V. bleef maandenlang halsstarrig ontkennen. Tot hij na een gefaalde leugendetectortest in februari vorig jaar alsnog bekende. “Er brak iets in me toen Mario mijn familie bedreigde nadat ik weigerde om opnieuw drugs voor hem uit te leveren”, sprak V. Daarop schoot hij zijn geladen Glock-pistool op hem neer.

Assisen in 2025?

De zaak kwam dinsdag opnieuw voor de raadkamer in Veurne. Die besliste om zijn aanhouding logischerwijs opnieuw te verlengen. “We hebben ons ook niet verzet tegen die verdere aanhouding en drongen ook niet meer aan op een vrijlating met een enkelband na het betalen van een borgsom”, zegt zijn advocaat Bram Elyn. “Alhoewel we van mening zijn dat hij geen gevaar vormt voor de maatschappij. Daarin worden we gesteund door de gerechtspsychiater. Die stelt dat de feiten gebeurden in een specifieke context en V. niet eerder betrokken was bij geweldfeiten. Het onderzoek is nu afgelopen en we wachten enkel nog op het eindverhoor.” Daarna stelt de procureur een eindvordering op om de zaak naar de KI in Gent door te verwijzen die de zaak dan voor assisen zal brengen. Dat proces komt ten vroegste in 2025. (JH)