Advocate Elise Standaert na babymoord: “Mijn cliënte wist niet dat ze zwanger was”

Claudia C., de Angolese studente verpleegkunde, die deze week haar baby onmiddellijk na de bevalling op zolder dumpte, wist naar eigen zeggen niet eens dat ze zwanger was. Dat verklaart haar advocate meester Elise Standaert. Dinsdag verschijnt Claudia C. voor de raadkamer.

Momenteel vertoeft Claudia C. nog onder bewaking in het ziekenhuis. De 23-jarige Angolese studente verpleegkunde beviel dinsdag stiekem thuis in de sociale woning van haar oom in de wijk De Blauwe Poort in Sint-Pieters, bij wie ze woonde. Nadien dumpte ze de baby in een plastieken zak op zolder. Nog diezelfde dag werd het babylijkje door familieleden ontdekt en arriveerde de politie ter plekke om de jonge vrouw te arresteren.

Medische verzorging

De autopsie bracht aan het licht dat de baby levend ter wereld werd gebracht. Bijgevolg is Claudia C. donderdagavond door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Omdat de daderes na de bevalling zelf medische verzorging nodig had, verblijft ze momenteel onder politiebewaking in een Brugs ziekenhuis.

De Brugse advocate Elise Standaert verdedigt Claudia C. Ze heeft het strafdossier nog niet kunnen inkijken, maar zal dat maandag doen, zodat ze haar cliënte dinsdag met kennis van zaken kan verdedigen voor de Brugse raadkamer. Die moet oordelen of het aanhoudingsmandaat, dat de onderzoeksrechter donderdagavond uitvaardigde, verlengd wordt.

In paniek

“Ik kan voorlopig enkel kwijt dat mijn cliënte, tot kort voor de bevalling, niet wist dat ze zwanger was”, stelt meester Elise Standaert. Daarmee suggereert de advocate dat de verdachte in paniek zou gehandeld hebben.

Volgens buurtbewoners handelde Claudia C. uit schrik voor haar diepgelovige, christelijke familie, bij wie seks en zwangerschap buiten het huwelijk taboe en een zonde zijn.

