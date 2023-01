Advocaat van Daniël D. (85) die zijn vrouw doodschoot: “Hij heeft dat zelf ook niet gewild”

Vrijdag 27 januari verschijnt Daniël D. (85) voor de raadkamer, de man wordt ervan verdacht zijn vrouw Maria Degryse (75) te hebben vermoord. De advocaat van de verdachte houdt het op een spijtige samenloop van omstandigheden en noemt zijn cliënt een oude gebroken man. Het echtpaar zat in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en dat zou geleid hebben tot een ruzie waarna de dodelijke schoten gelost werden. Daniël D. probeerde zich daarna ook van het leven te beroven, maar slaagde daar niet in.

De immer rustige Klokkeputwijk werd zondagmorgen 22 januari opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. In de Gotelaar, waar Daniël D. en Maria Degryse woonden, verloor Maria het leven toen een ruzie bij het scheidende echtpaar uit de hand liep. De 75-jarige vrouw werd dodelijk getroffen. Het was haar echtgenoot Daniël D. die de schoten had gelost, toen hij daarna probeerde de hand aan zichzelf te slaan blokkeerde het geweer. De man werd aangehouden op verdenking van moord en verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk. Stijn Braeye, de Roeselaarse advocaat die Daniël D. ook al bijstond bij zijn echtscheiding, spreekt over een spijtige samenloop van omstandigheden. “Mijn cliënt heeft dit ook niet gewild. Dat zal ook blijken uit de reconstructie. Hij verblijft nu in de gevangenis van Brugge, hij is een oude, gebroken man.”

Al 40 jaar samen

Hoe is het nu zover kunnen komen. Feit was dat Maria Degryse en Daniël D. op het punt stonden te scheiden. Het koppel was al 40 jaar samen, waarvan 37 jaar als getrouwd koppel. Maria had al twee kinderen uit een eerdere relatie, voor Daniël was het al zijn derde huwelijk. Bij die eerste twee scheidingen voelde hij zijn blijkbaar al financieel benadeeld, dat wou hij geen derde keer meemaken. Maar ook in zijn omgeving hield niemand voor mogelijk dat Daniël tot zoiets in staat was.

“Dat geweer, dat stond daar open en bloot in huis” – Biljartmaat Johan Hoirelbeke

Johan Hoirelbeke was een biljartmaat van Daniël D. Toen hij de berichten op zijn pc over het familiedrama zag opduiken, reed hij naar de woning waar hij ontelbare keren was gaan biljarten met Daniël. “Hij heeft zelf een biljart staan, dus ik er vaak spelen”, aldus de man die ook deel uitmaakt van de KRVGB, de golfbiljartbond. “Ik kende hem ondertussen ruim 20 jaar. Maar niets dat deed vermoeden dat zoiets ging gebeuren. Ik heb daar ook nooit ruzie gezien tussen Maria en Daniël. Maar ik wist ondertussen wel dat ze uit elkaar zouden gaan. Hij dacht dat ze bij een andere man zou gaan wonen, maar ze zou gewoon bij haar zoon intrekken. Zijn huis had hij grotendeels eigenhandig gezet, het feit dat hij dat zou moeten verdelen met Maria is misschien de trigger geweest. Al had ik nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat was, net als de andere mensen waarmee hij vaak biljartte.”

Zoon onterfd

Over zijn privéleven weidde niet al te vaak uit. “Ik wist wel dat hij voor Maria al twee keer getrouwd was en de reden waarom hij zijn vrouwen had verlaten, had hij er ook bij verteld. Maar ik schrok toch wat toen ik hoorde dat hij in totaal zeven kinderen heeft. Ik weet ook dat een zoon – die volgens hem niet in de pas liep – had onterfd. Met andere kinderen had hij wel contact. Ook voor hen is dit natuurlijk vreselijk.”

Slachtoffer Maria Degryse. © GF

Daniël had in een groentebedrijf gewerkt. “En daar had hij gezien dat je als zelfstandige veel geld kon verdienen. Hij deed als zelfstandige allerlei klusjes, van sanitair tot elektriciteit, hij kende overal wel iets van. Hij had thuis ook enorm veel materiaal liggen, alle wisselstukken in het viervoud. Je kan er als het ware een fabriek mee opstarten. En die klusjes bleef hij ook nu nog doen, al was hij natuurlijk al lang de pensioensgerechtigde leeftijd voorbij.”

Geld was belangrijk

De laatste tijd zag Johan Daniël wat minder. “Voor zijn leeftijd was hij een goede biljarter. Maar ik speel nu wat meer op de carambole. Maar ik ben er dus ontelbare keren geweest. Of ik wist dat hij een geweer had? Iedereen die daar kwam, wist dat. Het stond er open en bloot. Maar niemand dacht dat hij het voor zoiets zou gebruiken.”

Dat geld aan de basis lag van een ruzie, daar kijkt Johan dan weer wel niet van op. “Hij was erg begaan met het financiële. Hij zag graag de centjes en hij hield iedereen waar hij dat profijt uit te kunnen halen te vriend.”

De uitvaartdienst van Maria Degryse, die twee zonen, haar schoondochters en kleinkinderen nalaat,vindt plaats op dinsdag 31 januari 2023 om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Commeyne.