Advocaat Daniël D. (85) die verdacht wordt van moord op zijn echtgenote: “Mijn cliënt is een oude, gebroken man”

De reconstructie van de feiten moet nog plaatsvinden, vooraleer dat aan de orde is, kan Stijn Braeye, die de belangen van Daniël D. verdedigt geen uitspraken doen.

Maar niettemin wilde hij wel een kort statement kwijt. “Mijn cliënt is een oude, gebroken man. Hij verblijft nu in de gevangenis van Brugge. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer in Kortrijk. Maar het gaat hier om een spijtige samenloop van omstandigheden, waar we nog niet verder op in zullen gaan. Hij heeft dit ook niet gewild, maar we wachten nu de reconstructie af.”

Daniël D. en slachtoffer Maria D. zouden na een huwelijk van 37 jaar gaan scheiden. Zondagmorgen leidde een hoogoplopende ruzie tot een schietincident waarbij Maria D. (75) het leven liet. Daarna zou ‘schutter’ Daniël D. zichzelf van het leven willen helpen, maar blokkeerde het geweer.