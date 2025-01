Aardappelboer (46) blijft langer in de cel voor moord op beide dochtertjes

De aanhouding van Chris Vanhaverbeke (46) is met twee maanden verlengd. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De aardappelboer verstikte meer dan twee jaar geleden zijn beide dochters thuis. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voorlopig is het dan ook wachten tot de zaak doorverwezen wordt.

De Waardamse aardappelboer beroofde op 16 november 2022 zijn beide dochters van het leven bij thuiskomst na een schooldag. De vader vreesde door de scheiding met de moeder van de kinderen zijn dochters niet meer te zien. Uit angst verstikte hij in hun hoeve langs de Sijslostraat in Waardamme beide meisjes.

Na een zoektocht kon de aardappelteler diezelfde avond ingerekend worden door de politie. De veertiger verblijft sindsdien in de cel. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de aanhouding van de boer met twee maanden te verlengen. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voorlopig is het dan ook afwachten tot de raadkamer de zaak, hoogstwaarschijnlijk naar het hof van assisen, doorverwijst.

Andere veroordeling

Vanhaverbeke werd eind oktober 2024 voor de correctionele rechtbank nog veroordeeld voor stalking van zijn ex-vrouw en mama van de kinderen. Vanuit de gevangenis schreef Vanhaverbeke zijn ex brieven, belde haar zes keer op en schakelde zelfs een medegedetineerde in om haar te contacteren. De correctionele rechtbank besloot de boer te veroordelen tot vijf maanden cel met uitstel.