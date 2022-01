Aanhouding twee bijkomende verdachten voor moord op vijftienjarige in Oostkamp met maand verlengd

In het onderzoek naar de moord op een vijftienjarige in Oostkamp heeft de Brugse onderzoeksrechter twee bijkomende verdachten aangehouden. Dat meldt het parket. De jongemannen worden verdacht van schuldig verzuim en van mededaderschap aan de moord. De raadkamer heeft hun aanhouding vrijdagochtend met een maand verlengd.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september 2021 af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg Jordy D. (19) het in zijn eigen woning aan de stok met het slachtoffer. Bruggeling Milan M. bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij.

In de loop van de nacht konden de speurders elf aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van moord. Zijn aanhouding werd dinsdag opnieuw voor twee maanden verlengd.

Met bajonet

Volgens de verdediging kaderde het incident in een aanslepend drugsconflict. Bij een ripdeal zou D. 150 gram cannabis gestolen hebben van de vrienden van M. De avond van de feiten zou het slachtoffer langsgekomen zijn om geld te eisen. Naar eigen zeggen verweerde D. zich enkel toen M. hem probeerde te bewerken met een taser.

Ondertussen heeft DNA-onderzoek in ieder geval uitgewezen dat de feiten met een bajonet gepleegd werden. Het steekwapen werd aangetroffen in de woning van een van de andere aanwezigen.

Mogelijk medeplichtig

Woensdag heeft de onderzoeksrechter twee mannen, geboren in 2000 en in 2002, aangehouden op verdenking van moord en schuldig verzuim. Allebei zouden ze die bewuste avond aanwezig geweest zijn in de garage van de woning van D.

Mogelijk speelden ze bij de feiten een rol als mededader of als medeplichtige. Het gaat bijvoorbeeld om de eigenaar van de bajonet.

Aanslepend drugsconflict

DNA-onderzoek

Ondertussen heeft DNA-onderzoek uitgewezen dat de feiten met een bajonet gepleegd werden. Het steekwapen werd twee dagen na de moord aangetroffen in de woning van A.B. (21). De overbuur van D. gaf toe dat hij het erfstuk die bewuste avond meebracht naar het feestje.

Volgens zijn raadsman had iedereen op het feestje een mes bij, omdat ze vreesden dat er mogelijk iets kon gebeuren. Milan M. kenden ze echter niet persoonlijk.

Woensdag werd de 21-jarige man uit Oostkamp aangehouden op verdenking van moord en schuldig verzuim. Ook A.B. (19) werd door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De Bruggeling was eveneens aanwezig in de garage en zou nog op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben.

Medeplichtigheid

De advocaten van de nieuwe verdachten vroegen vrijdagochtend aan de raadkamer om hen onder voorwaarden vrij te laten. Meester Jean-Luc Cottyn wierp tevergeefs op dat A.B. (21) met autisme kampt en komende maandag kon beginnen werken.

Na de feiten was het zijn moeder die nog een poging deed om het slachtoffer te reanimeren. De verdediging kan ook moeilijk begrijpen waarom de jongemannen nu plots aangehouden worden. Bovendien is er in hun ogen hoogstens sprake van medeplichtigheid aan uitgelokte doodslag.