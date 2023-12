78-jarige vrouw definitief vrijuit voor dood van haar echtgenoot

Een 78-jarige vrouw uit Pittem is door de raadkamer in Brugge buiten vervolging gesteld voor het overlijden van haar echtgenoot vorig jaar. Opvallend: het is al de tweede keer dat de vrouw door het oog van de naald kruipt. “Allemaal de schuld van haar dochters die zich als hyena’s gedragen in de jacht naar hun moeder”, vindt haar advocaat.

De 78-jarige vrouw bouwde samen met haar man een bloeiend bedrijf uit in kunstmatige inseminatie van varkens. Ze woonden in een mooie villa, naast hun bedrijf langs de Brugsesteenweg in Pittem. Maar toen hun pensioenleeftijd naderde en er binnen de familie onenigheid ontstond over de opvolging en enkele financiële kwesties, begon de miserie. Daar leed het koppel zo onder, dat ze op 9 juni 2019 een triest besluit namen. “Die dag besloten mijn cliënte en haar man om samen uit het leven te stappen”, pleitte advocaat Kris Vincke eerder.

Die dag werd het koppel gespot langs de treinsporen. Later gingen ze nog langs bij hun buren, om afscheid te nemen. Dezelfde avond gingen de ongeruste buren een kijkje nemen aan de villa van het koppel. Daarbij zagen ze hoe Brigitte H. haar man Georges naar buiten sleepte. Even verderop stond het deksel van een regenput open. De politie werd erbij gehaald, waarop de zwaargewonde Georges naar het ziekenhuis werd overgebracht en Brigitte H. in de cel belandde.

Nieuwe klacht

De rechtbank in Brugge sprak Brigitte H. echter vrij voor moordpoging. De rechtbank ging daarbij mee in de redenering van advocaat Kris Vincke, die stelde dat H. op dat bewuste moment niet de intentie had om haar man te doden maar om hem wat frisse lucht te geven. Het parket tekende echter beroep aan tegen die vrijspraak maar Brigitte H. werd ook in het Gentse hof van beroep vrijgesproken. Opvallend: nadat hij uit het ziekenhuis ontslagen werd, ging echtgenoot Georges opnieuw bij zijn vrouw wonen.

Vorig jaar overleed Georges uiteindelijk. Op een natuurlijke manier, al wilden de dochters van het koppel dit niet aanvaarden. Opnieuw dienden ze klacht in tegen hun moeder. Deze keer was het parket niet overtuigd van haar schuld en vroeg het de buitenvervolgingstelling. De dochters vroegen via hun advocate Nina Van Eeckhaut nog bijkomend onderzoek, maar de raadkamer in Brugge heeft woensdag besloten om Brigitte H. buiten vervolging te stellen. Tenzij er nu nog beroep aangetekend wordt, gaat de vrouw dus definitief vrijuit.