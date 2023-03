Minister Van Quickenborne op bezoek in Zorgcentrum na Seksueel Geweld: “Seksueel geweld blijft groot maatschappelijk probleem”

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen op de site van AZ Delta in Rumbeke bestaat een jaar. In die periode meldden zich bijna 400 slachtoffers aan. Binnenkort neem het zorgcentrum zijn intrek in een nieuwbouw vlak achter de spoeddienst. “Het centrum moet meer bekendheid krijgen”, zegt Lieven Wostyn, medisch directeur van AZ Delta.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bracht dinsdagochtend een bezoek aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen naar aanleiding van het eenjarig bestaan. Het voorbije jaar meldden er zich bijna 400 slachtoffers van seksueel geweld. “De cijfers bevestigen eens te meer dat seksueel geweld een groot maatschappelijk probleem is. In 70 procent van de gevallen gaat het om feiten van verkrachting of poging daartoe. We zien ook dat 40 procent van de slachtoffers minderjarig is en 12 procent zich niets meer herinnert van de feiten. Deze cijfers zijn erg schrikwekkend”, vindt de minister.

Sociale media

Zeventig procent van de slachtoffers komt via de politie in het centrum terecht. De overige dertig procent nam zelf het initiatief om op de site van AZ Delta aan te kloppen. Het aantal slachtoffers dat zich aanmeldt steeg de voorbije maanden van 30 naar 40 per maand. “Toch merken we dat heel wat mensen dit initiatief nog niet kennen. Daar moeten we aan werken. Daarom stappen we op scholen af en spreken we bijvoorbeeld met 17-jarigen over het thema. We zijn ook aanwezig op sociale media zodat slachtoffers van seksueel geweld weten dat ze hier terechtkunnen”, zegt Lieven Wostyn, medisch directeur van AZ Delta.

Nieuwbouw

Het zorgcentrum is momenteel ondergebracht in een modulair gebouw op de site van AZ Delta. “Dat was een tijdelijke oplossing. Momenteel wordt er gebouwd aan een vaste stek vlakbij de spoeddienst. We hopen daar net voor of na het bouwverlof te kunnen intrekken. Vlakbij komt in de toekomst ook de huisartsenwachtpost”, zegt Wostyn.