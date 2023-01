Minister Van Quickenborne maakt pedofiliehandboeken expliciet strafbaar: “Deze handleidingen maken kinderen extra kwetsbaar”

Op het internet circuleren handboeken onder pedofielen, met tips om kinderen te misbruiken, bewijsmateriaal te verwijderen en de politie te omzeilen. De Federale Gerechtelijke Politie trof deze pedofiliehandboeken al meermaals aan op het internet, het dark web of op computers van verdachten. In de meeste gevallen gebeuren ook andere strafbare feiten waaruit een veroordeling kan volgen. Het vervaardigen, bezitten of verspreiden van pedofiliehandboeken zijn niet steeds expliciet strafbaar. Europees parlementslid Hilde Vautmans, die werkt aan een Europees verbod op de handboeken, wees al eerder op deze lacune in de Belgische wetgeving en daar komt nu verandering in. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne stelt dit strafbaar in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek. Voor het bezitten, vervaardigen en verspreiden zullen gevangenisstraffen gelden van drie tot vijf jaar.

Op een bijna pedagogische manier worden in de vaak meer dan 1.000 pagina’s tellende pedofiliehandboeken instructies en tips gegeven om kinderen te benaderen, op hun gemak te stellen, vertrouwen te winnen en te misbruiken. Ook staan er tal van technische richtlijnen in over het encrypteren van bestanden, het vermijden van traceerbare communicatie, het verwijderen van bewijsmateriaal en het uitwissen van sporen voor forensisch onderzoek. Deze handleidingen zetten aan tot kindermisbruik en maken kinderen extra kwetsbaar.

Suggestieve of expliciete foto’s

Het seksueel strafrecht stelt deze boeken reeds strafbaar indien er suggestieve of expliciete foto’s, of tekeningen van minderjarigen in voorkomen. Een rechter kan tevens tenlasteleggingen zoals aanzetten tot ontucht van minderjarigen of aanzetten tot prostitutie van minderjarigen hanteren bij een veroordeling. Bovendien is er meestal al sprake van een ander misdrijf indien deze handboeken ontdekt worden bij pedofielen. Toch bestaat de kans op een vrijspraak indien deze pedofiliehandboeken op een zodanig subtiele wijze worden geformuleerd. Om dit onmogelijk te maken en om duidelijk te maken dat dergelijke verwerpelijke praktijken onaanvaardbaar zijn, werd het bezitten, vervaardigen en verspreiden van pedofiliehandboeken daarom expliciet opgenomen in het ontwerp van nieuw Strafwetboek dat minister van Justitie Van Quickenborne uitwerkte.

“Pedofiliehandboeken zijn weerzinwekkend. Dat mensen die zich met zo’n verderfelijke praktijken inlaten toch vrijuit zouden kunnen gaan, is onaanvaardbaar.” – Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie

Het bezitten en verspreiden van deze handboeken is in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland reeds strafbaar. In Nederland werkt de minister van Justitie aan een wetsontwerp hieromtrent. Europarlementslid Hilde Vautmans pleitte reeds voor een Europees verbod op pedofiliehandboeken. In ons land zal dit ook strafbaar worden onder het voorstel van nieuw Strafwetboek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daartoe een nieuwe strafbaarstelling ingeschreven in het ontwerp van nieuw Strafwetboek, waarover de regering eind oktober reeds een akkoord bereikte.

6 maanden tot 5 jaar gevangenisstraf

“Pedofiliehandboeken zijn weerzinwekkend. Ze zetten aan tot kindermisbruik en maken kinderen extra kwetsbaar. Hier moet bijgevolg streng tegen opgetreden worden. Meestal is er al sprake van een ander misdrijf indien deze handboeken ontdekt worden en kan Justitie vervolgen”, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Justitie. “Toch bestaat de kans op een vrijspraak indien deze pedofiliehandboeken op een zodanig subtiele en omfloerste wijze worden geformuleerd. Dat mensen die zich met zo’n verderfelijke praktijken inlaten toch vrijuit zouden kunnen gaan, is onaanvaardbaar. Daarom voorzien we een nieuwe strafbaarstelling in het nieuw Strafwetboek. Bezit, vervaardigen en verspreiden van pedofiliehandboeken zal worden bestraft met 3 tot 5 jaar gevangenisstraf.”

Het nieuwe artikel in het wetsontwerp maakt het vervaardigen en verspreiden van inhoud die bedoeld is om het plegen van seksueel misbruik ten aanzien van een minderjarige te bevorderen, strafbaar. Er werd een ruime omschrijving gehanteerd om ervoor te zorgen dat misbruikhandboeken niet telkens aangepast worden om buiten de jurisdictie te vallen. Ook het bezitten en het verwerven van deze inhoud is strafbaar. Zowel vervaardigen, verspreiden, bezitten en verwerven van deze handboeken worden bestraft binnen niveau 3, namelijk met drie tot vijf jaar gevangenisstraf of een behandeling onder vrijheidsberoving van twee tot vier jaar. Wie zich louter toegang verschaft tot deze inhoud door middel van informatie- en communicatietechnologie, zonder het vervaardigen, verspreiden, bezitten en verwerven, wordt bestraft binnen niveau 2, namelijk zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf, een behandeling onder vrijheidsberoving van zes maanden tot maximum twee jaar, een straf onder elektronisch toezicht, een werkstraf of een probatiestraf.

Europees niveau

“Ik ben heel tevreden dat onze Minister van Justitie dit verbod invoert voor België en er geen lacunes en onduidelijkheden meer zullen bestaan rond het bezit, verspreiden of vervaardigen van dergelijke verfoeilijke handboeken. Je gelooft het niet tot je ze gezien hebt. Deze handboeken geven tips and tricks over hoe je kinderen kan benaderen en kan misbruiken zonder sporen na te laten, ze normaliseren pedofilie en seksuele betrekkingen met minderjarigen en zijn mijns inziens dan ook een gevaar voor de maatschappij”, zegt Europees parlementslid en co-voorzitter van de intergroup voor kinderrechten Hilde Vautmans.

“Ik blijf het werk op Europees niveau dus voortzetten zodat er op termijn een Europees verbod op pedofiliehandboeken komt. Want in heel Europa zou elk kind deze bescherming tegen kindermisbruik moeten krijgen. Elke lidstaat heeft nu zijn eigen regels, maar de EU legt wel minimumstandaarden op van wat strafbaar is inzake seksueel misbruik van kinderen. De Europese Commissie is nu aan het bekijken of een Europees verbod op pedohandboeken er kan komen via een herziening van de richtlijn ter bestrijding van seksueel kindermisbruik. Laten we hopen dat dit er snel komt.”