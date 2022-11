Minderjarigen die jongen aftroefden in Zeebrugge overgedragen aan jeugdparket

De jongerenbende die eerder deze maand een jongen in Zeebrugge afgetroefd heeft, is geïdentificeerd. “Het zijn lokale minderjarigen, het dossier is overgedragen naar het jeugdparket”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

Tijdens de gemeenteraad maandagavond laakte raadslid Nele Caus (N-VA) deze nieuw daad van zinloos geweld in Zeebrugge: “Het gaat niet om een geïsoleerd feit, de daders zijn geen doetjes. Het zijn hangjongeren die vechtpartijen uitlokken en buurtbewoners terroriseren.”

“Er is nood aan meer blauw op straat, ook in Zeebrugge. Het is een feit dat de zichtbare aanwezigheid van agenten werkt en een goede preventie is tegen geweld. Is het niet hoog tijd dat de politie meer patrouilleert in Zeebrugge? Veiligheid is een basisrecht.”

Minderjarigen

Volgens burgemeester Dirk De fauw zijn er in Zeebrugge de voorbije maanden slechts twee feiten van agressie gesignaleerd aan de politie: één in augustus en één in november: “Een grootschalige aanpak is niet nodig. De daders zijn geïdentificeerd, het zijn minderjarigen uit Zeebrugge. Er is een proces-verbaal opgemaakt en doorgestuurd naar het jeugdparket, dat nu verder zal optreden.”