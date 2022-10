Minder fietsdiefstallen en woninginbraken maar meer verkrachtingen in politiezone RIHO

Binnen de politiezone RIHO ziet men het aantal fietsdiefstallen en woninginbraken achteruit gaan. De politie loste vorig jaar ook tal van dergelijke zaken op. “Maar we merken wel dat bepaalde fenomenen zoals bijvoorbeeld metaaldiefstal terug in zijn”, aldus korpschef Curd Neyrinck. Ook het aantal verkrachtingen nam toe.

Tijdens de politieraad van donderdagavond stelde korpschef Curd Neyrinck de criminaliteitscijfers van 2021 voor. “We merken onder andere een sterke daling van het aantal fietsdiefstallen. De voorbije jaren hebben we extra ingezet op het oplossen van fietsdiefstallen. Dat werpt vruchten af. De ophelderingsgraad is groot.”

Ook het aantal woninginbraken is inmiddels gedaald. Wanneer er toch nog ingebroken wordt, vindt de politie een op de vijf keer de inbrekers. “Inbrekers hebben het nu vaker gemunt op scholen of handelszaken. We zien wel dat heel wat handelszaken goed beveiligd zijn, waardoor het vaak tot een inbraakpoging blijft.”

Diefstal uit auto

Autodiefstallen gebeuren ook minder vaak, maar in vergelijking met de voorgaande jaren is er wel een stijging van diefstallen aan of in een voertuig. “We stellen vast dat, ondanks de campagnes die we hielden, er nog te veel mensen kostbare zaken zichtbaar in hun auto laten liggen.”

Bij de politie merkt men ook dat iedere crisis andere fenomenen met zich meebrengt. Zo zijn metaaldiefstallen plotseling weer in. Onlangs werden nog enkele metaaldieven betrapt in het voormalige ziekenhuis AZ Delta langs de Wilgenstraat.

Meer verkrachtingen

Bij het aantal verkrachtingen is er een opvallende stijging. In 2021 waren er 39 meldingen. “In 68 procent van de gevallen gaat het om minderjarige slachtoffers, 92 procent van de slachtoffers zijn vrouwen. Doordat het Centrum voor Seksueel Geweld recent de deuren in Roeselare opende, zal het cijfer de komende jaren misschien nog stijgen. Alles hangt natuurlijk af van de aangiftebereidheid. Onze nieuwe ketenaanpak zal mogelijk ook een invloed hebben.”

Vier plantages blootgelegd

Ondertussen zet de politie nog steeds in op informaticacriminaliteit. “Er waren in 2021 minder aangiftes, maar dat fenomeen komt steeds vaker voor”, aldus de korpschef. Ondertussen probeert de politie ook zoveel mogelijk drugskoeriers te vatten. Vaak gaat het om Fransen die de grens oversteken. “Vorig jaar hebben we vier plantages blootgelegd en hebben we 90.000 euro opgehaald aan middelen. 22 auto’s en 3 motorfietsen werden in beslag genomen.” Twee politievoertuigen waren in dat kader ook betrokken bij een achtervolging en zijn door de tussenkomst onbruikbaar.