Michel van den Brande verhoord door de politie… voor het doden van een meeuw

Voor Michel van den Brande, die naam en faam te danken heeft aan het programma The Sky Is The Limit, is 2023 in mineur gestart. Hij werd deze week uitgenodigd op het politiekantoor van Blankenberge. Niet om te klinken op het nieuwe jaar, wel omdat hij ervan verdacht wordt een meeuw gedood te hebben.

Via Facebook deelt Michel het relaas van zijn politieverhoor. Daarin verklaart hij dat hij dagelijks met een luchtdrukgeweer schiet op meeuwen en duiven die op zijn terras komen zitten. “Met de bedoeling om ze weg te jagen, niet te doden”, klinkt het. Mogelijks is er dus toch een dodelijk slachtoffer gevallen tijdens één van Michels schietpartijen, gezien de politie-uitnodiging. Meeuwen zijn een beschermde diersoort, een exemplaar doden is dus strafbaar. Volgens de uitnodiging kan er zelfs een vrijheidsstraf opgelegd worden, tot grote verontwaardiging van de ondernemer.