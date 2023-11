Mensensmokkelaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor betrokkenheid dood van 39 migranten in vrachtwagen die uit Zeebrugge kwam

Ruim vier jaar nadat 39 migranten dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in het Verenigd Koninkrijk, is een lid van de mensensmokkelbende veroordeeld. Een vervoerder uit Noord-Ierland heeft zeven jaar gevangenisstraf gekregen, zo oordeelde de Old Bailey Criminal Court in Londen donderdag. De 26-jarige man werd gedreven door hebzucht toen hij en anderen bij verschillende keren migranten het land in smokkelden, oordeelde de jury.

De man had ontkend betrokken te zijn bij mensensmokkel en zei dat hij dacht dat hij enkel alcohol smokkelde. Een jury achtte hem echter schuldig aan medeplichtigheid aan illegale migratie.

Op 23 oktober 2019 werden de lichamen van 39 personen teruggevonden in een koelcontainer in de industriezone van Grays, ten oosten van Londen. De container was afkomstig van Zeebrugge. De inzittenden, allen Vietnamezen onder wie twee 15-jarige jongens, stierven door verstikking en hyperthermie als gevolg van de hitte en het zuurstofgebrek in de afgesloten ruimte. Allen hadden ze sommen tot 13.000 pond (14.000 euro) betaald voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

Verschillende mensen zijn al veroordeeld in ons land en in het Verenigd Koninkrijk in verband met deze zaak. De twee leiders van de smokkelbende kregen gevangenisstraffen van respectievelijk 27 en 20 jaar. De chauffeur van de vrachtwagen werd veroordeeld tot dertien jaar en vier maanden gevangenisstraf. In ons land kreeg de leider van de bende tien jaar cel. Ook vier taxichauffeurs die de transmigranten vervoerden, werden veroordeeld voor het hof van beroep in Gent.

In Parijs loopt een proces tegen een groot aantal andere mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de mensensmokkel.