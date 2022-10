Menen sensibiliseert tegen inbrekers

Inbrekers over de vloer? Het is de nachtmerrie van zowat iedere Menenaar. Tijdens de Besafe@Home week, een federaal initiatief, willen zowel de politiezone als het stadsbestuur de Menenaars sensibiliseren om zo de veiligheid van hun eigen woning te verhogen.

Van 17 tot en met 23 oktober wordt vanuit de federale overheid extra aandacht besteed aan inbraken in woningen. Ongewenste bezoekers over de vloer krijgen blijft een centraal onderwerp in heel wat nachtmerries en dankzij preventie wil het stadsbestuur het ondenkbare voorkomen.

“Heel wat kan voorkomen worden met een veilige voordeur en daar willen we dus massaal op gaan inzetten!” Burgemeester Eddy Lust schonk klare wijn tijdens de voorstelling van de actie op Het Paradijs in Rekkem. “Tijdens deze bijzondere week gaat onze preventieadviseur, met in zijn kielzog de politie en onze gemeenschapswachten, op stap en kunnen onze inwoners tips en adviezen vragen. Dit gaat van vaak eenvoudige dingen die een inbraak kunnen vermijden, tot een analyse van de voordeur. Beschikt het cilinderslot al dan niet over een rozet om zo een inbraak te vermijden? Als burger sta je er niet altijd bij stil en daarvoor is deze preventieweek meer dan welkom.”

Gratis analyse aanvragen

Vanuit de politiezone zelf komt dan ook nog een extra preventieboodschap die zich vooral op het digitale toespitst. “Van een standaard bel aan de voordeur tot onze stofzuigers, alles is heden ten dage ‘connected’ met het internet”, klinkt het in het commissariaat. “Het is een gemak en een comfort voor velen maar soms wordt er misschien net iets te lichtzinnig omgesprongen met deze verbinding met het wereldwijde web. Dankzij een resem aan tips kunnen mensen toch genieten van het comfort dat onze moderne tijden met zich meebrengen, zonder hun persoonlijke informatie te grabbel te gooien op het internet.”

Een analyse van de preventieadviseur is volledig gratis en kan worden aangevraagd via de website van de gemeente.