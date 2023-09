Marven plast tegen haag van minister Van Quickenborne: “Crowdfunding opstarten als ik GAS-boete krijg”

Na zijn passage tijdens Kamping Kitsch had Kortrijkzaan Marven ‘Snow Blow’ Vantorre gezworen dat hij zijn plaats in de media opnieuw zou gaan veroveren. Afgelopen weekend voegde hij de daad bij het woord en ging hij plassen tegen de haag van minister van justitie Vincent Van Quickenborne. “Zo een drama dat er over dat gedoe is gemaakt geweest? Natuurlijk moest ik meedoen”, lacht de aspirant stuntman.

Het zijn beelden die het land zijn rondgegaan aan de snelheid van licht. In de nasleep van een verjaardagsfeest van minister van justitie Van Quickenborne, plasten enkele van zijn genodigden tegen een combi van de politie. Het voorval zorgde voor een golf van verontwaardiging, vooral binnen politionele kringen, waarna oppositiepartijen al openlijk het ontslag van de minister hebben geëist.

“Azo een drama, enkel en alleen omdat er mensen tegen een combi hebben gepist!” Kortrijks figuur en social media sensatie Marven Vantorre was er als de kippen bij om online de draak te steken met het voorval. De man maakte enkele jaren geleden furore met compleet absurde video’s waarin hij de meest bizarre stunts uithaalde. Dit jaar nog werd hij opnieuw opgerakeld door de organisatoren van Kamping Kitsch, waarna hij duidelijk liet blijken dat hij faam en beroemdheid zou gaan opzoeken. “Ik zag die video van de gasten van Quickie die aan het plassen waren tegen een combi en ik zag vooral hoe dat massaal werd uitvergroot in de media”, lacht hij. “Ik dacht bij mezelf: als het niet zo erg is dat ze tegen een auto van de politie plassen, dan moet het ook niet zo erg zijn dat ik tegen die mens zijn haag ga plassen? Is België niet het land waar iedereen gelijk is voor de wet?”

70.000 keer bekeken

Marven voegde meteen de daad bij het woord en trok samen met een cameraman richting de woonst van de minister. “Ja, ik heb daar tegen zijn haag geplast”, geeft hij onomwonden toe. “Ik zou niet weten waarom de ene al meer mag dan de andere, vooral niet als minister. Als pipi doen tegen een combi niet erg is, waarom zou er dan een zaak worden gemaakt van zijn haag? Mijn video heeft in ieder geval zijn effect niet gemist want in geen tijd werd hij meer dan 70.000 keer bekeken.”

GAS-boete

De minister zelf kon de humor maar weinig smaken en diende klacht in. “We hebben inderdaad een klacht ontvangen en hebben een PV opgesteld”, klonk het in een reactie van de politiezone. “Het gaat hier echter om een geval van wildplassen dus werd het overgemaakt naar de GAS ambtenaar. Dit is geen zaak meer voor de politie.”

Marven zelf ligt alvast niet echt wakker van de heisa. “Ik kreeg van mijn OCMW assistente te horen dat ik een GAS-boete zou hebben gekregen”, liet hij weten. “Over het wat, hoe en hoeveel weet ik nog niks. Mocht die boete dan toch in de bus vallen, dan zal ik een crowdfunding opstarten om de kosten te kunnen betalen.”