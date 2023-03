Man voor rechter nadat hij kat van de buren doodschoot

G.V. uit Kortrijk moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor het doodschieten van de kat van zijn buren met een loodsjesgeweer.

G.V. sliep op het moment van de feiten, in augustus vorig jaar, afwisselend bij zijn vriendin en in de woning die hij aan het opknappen was. De man had er een matras liggen en overnachtte er tussen de vele werkzaamheden door. G.V. had echter af te rekenen met een kwelgeest, Simba de kat van de buren.

Schietclub

Dat dier kwam, volgens G.V., te pas en te onpas bij hem op bezoek. Het beestje liet het daarbij niet na overal te sproeien. V. vroeg zijn buren Simba bij hen te houden, maar dat bleek niet zo eenvoudig. De kat bleef op bezoek komen. Op een dag in augustus, wanneer G.V. met enkele bezoekers wat biertjes had gedronken, sloegen de stoppen door. Toen Simba voor de zoveelste keer ten tonele verscheen, greep de man zijn loodjesgeweer en schoot de poes dood.

Aan de rechter vroeg de beklaagde de gunst van de opschorting. Hij drukte zijn spijt uit en zei te hebben gehandeld in een depressieve bui. Ook vergoedde hij ondertussen zijn buren. De man is lid van een schietclub, maar nadat hij de feiten daar opbiechtte, werd hij geschorst door de voorzitter van de club. Vonnis op 24 april.