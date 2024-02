Man verschanst zich in woning in Ingelmunster: speciale eenheden ter plaatse, straat deels afgezet

In Ingelmunster heeft een man zich verschanst in een woning in de Weststraat, tegenover het woonzorgcentrum Maria Rustoord. Politie is ter plaatse en heeft de straat deels afgezet. Ook de brandweer en speciale eenheden zijn opgetrommeld.

Veel info over de precieze omstandigheden van het voorval en de ernst van de situatie is er nog niet.

De man in kwestie zou bedreigingen hebben geuit aan ambulanciers. Mogelijk is er nog iemand aanwezig in de woning waar de man zich heeft verschanst, al is dat niet zeker. De politie neemt echter het zekere voor onzekere en ondertussen zijn de speciale eenheden aangekomen.

De politie heeft eveneens de straat plaatselijk afgesloten en beraadt zich over de volgende stap. De perimeter werd alvast uitgebreid. De buurtbewoners zijn niet geëvacueerd.

“Voor de veiligheid werd de gastoevoer afgesloten en ook de politie is ter plaatse”, aldus korpschef Ruben Depaepe.

De hulpdiensten probeerden eerder deze namiddag contact op te nemen met de 28-jarige jongeman die met psychische problemen zou kampen. Daarop dreigde hij ermee ambulanciers neer te steken als ze ter plaatse zouden komen.

“Sindsdien was er geen contact meer met de man”, aldus Depaepe. Uit voorzorg heeft Fluvius de gastoevoer naar de woning afgesloten en werden enkele omliggende straten afgesloten. “Voor zover we weten bevindt de man zich alleen in de woning. Om geen enkel risico te nemen, hebben we ook de hulp ingeroepen van het Tares-team van de politiezone Vlas.”