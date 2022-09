Man uit Stavele aangehouden nadat hij zich urenlang verschanste

De onderzoeksrechter in Veurne heeft de man uit Stavele die zich maandag urenlang gewapend verschanste aangehouden. De man wordt verdacht van bedreigingen, verboden wapendracht en gewapende weerspannigheid.

Maandag kort voor de middag liep een politietussenkomst van zone Spoorkin uit de hand in het landelijke Stavele. Een man haalde er tijdens het gesprek plots een wapen boven en bedreigde daar de politie mee. Die trokken zich terug waarna de man zich verschanste in zijn woning.

Er waren vermoedens dat de man mogelijks nog wapens in huis had. Hij weigerde zich spontaan over te houden, ook niet na onderhandelingen met de lokale politie. Daarop werd besloten om de speciale eenheden DSU van de federale politie in te schakelen.

Nadat overleg opnieuw niets opleverde gingen ze om 17.15 uur de woning binnen. De man verbleef al die tijd in de oude pastorijwoning vlakbij de kerk van Stavele. Hij verschanste er zich in een kamer en de voordeur bleef open staan. Om 17.15 uur kon hij overmeesterd worden, zonder dat hij gewond raakte.

De oorzaak van de feiten zou bij problemen liggen bij de man. Hij werd door het parket voor de onderzoeksrechter gebracht en die liet hem aanhouden. Hij wordt verdacht van bedreigingen tegenover de politie en derden, van verboden wapendracht wat het mes betreft en van gewapende weerspannigheid nadat hij zich urenlang verschanste. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer. (JH)