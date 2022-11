Man uit Oudenburg die goudvissen in bierglas gooit en levend opdrinkt, riskeert tot vijf jaar cel

Filip De Ceulaer, uitbater van karaokebar Filip’s Place in Oostende, houdt een wrange nasmaak over aan afgelopen weekend. Een klant nam twee goudvissen uit een bokaal op de toonbank, gooide die in zijn bier en dronk de vissen op. De uitbater diende klacht in.

“We kregen die vissen van een klant en die stonden hier al vier jaar op de toog”, opent Filip boos. Een klant die afgelopen zaterdagnacht een feestje bouwde in zijn zaak in de Kapucijnenstraat, sprong er driest om met twee goudvissen. Op camerabeelden is te zien hoe de man de goudvissen uit hun aquarium graait, die in zijn nog vol bierglas gooit en ze daarna opdrinkt. “Het zijn en blijven dieren”, zegt Filip. “Ik kan er niet bij dat men zoiets doet.”

Dankzij camerabeelden

Filip had na het afsluiten van zijn café niets door. Pas de dag erna, op zondag, bleek dat de vissen verdwenen waren. “Een klant maakte mij erop attent dat de vissen niet meer in hun aquarium zaten”, vervolgt de café-uitbater. “En inderdaad, die bleken verdwenen. Het was duidelijk dat iemand die eruit moest gehaald hebben. Toen ik de camerabeelden bekeek, was ik geschokt. Hoe kan je in godsnaam levende dieren inslikken?”

Een ‘visverstand’

Filip achterhaalde ondertussen de identiteit van de dader en confronteerde hem met wat hij had gezien. “Ik vroeg de man of hij niet ziek was van de vissen. Hij antwoordde me spottend dat het een ‘vervissing’ moet zijn en later nog dat het om een ‘visverstand’ gaat, in plaats van vergissing en misverstand. Dat betekent dat die mens geen hart heeft of toch zeker niet voor dieren.”

Filip diende klacht in bij de politie. “Ik laat dat zo niet. Stel je voor dat ze je hond uit de auto halen en die opeten. Dat is net hetzelfde. Dieren blijven dieren en daar ga je niet op deze manier mee om. Ik ben best wel iemand die met zijn klanten meegaat in het verhaal als er al eens iets teveel wordt gedronken, maar dieren op zo’n moment iets aandoen, dat gaat er bij mij niet in. Daar kan ik niet mee lachen, in tegenstelling tot de dader”, aldus Filip.

Boete tot 100.000 euro

Op dergelijke inbreuken staan volgens de politie zware straffen. “De boete kan oplopen van 52 tot wel 100.000 euro, verhoogd met de opdeciemen en er staat een gevangenisstraf op van 8 dagen tot 5 jaar”, duidt woordvoerder bij de Oostendse politie, Timmy Van Assche. “Er werd inderdaad klacht ingediend en die wordt wel degelijk serieus genomen. Er werd dan ook een proces-verbaal opgesteld tegen een 28-jarige man uit Oudenburg. De verdachte zal uitgenodigd worden voor verhoor.”