Man met geweld uit woning in Brugge meegenomen en gegijzeld, vier personen aangehouden

In Brugge is dinsdag een man met geweld meegenomen uit zijn woning. Zo bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Volgens verschillende media zou het om een gijzeling gaan en werd de man toen meegenomen naar een appartement in Izegem. Het parket bevestigt enkel dat er vier personen zijn aangehouden.

Volgens Het Laatste Nieuws werd het slachtoffer in het appartement in Izegem vastgebonden en kreeg hij ook klappen. Het slachtoffer zou op eigen houtje kunnen zijn ontsnappen, waarna de politie het appartement zou zijn binnengevallen. Die info kan het parket niet bevestigen.

Het parket bevestigt wel dat er in de zaak vier personen zijn aangehouden. “Op vraag van de onderzoeksrechter wordt er geen verdere info gecommuniceerd. Het onderzoek loopt volop”, klinkt het. (Belga)