Man krijgt geen straf voor bezit kinderpornofoto’s nadat Amerikaanse autoriteiten hem betrapten

Een man uit Nieuwpoort kreeg de gunst van de opschorting wegens het bezit van beelden met kinderpornografische inhoud. Voor het verspreiden ervan werd hij vrijgesproken. Het waren de Amerikaanse autoriteiten die F.P. betrapten.

Begin 2022 werden het parket en de politie hier door de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte gebracht dat er vanop het IP-adres van F.P. kinderpornografisch beeldmateriaal werd gedownload. Er werd hier een onderzoek gestart.

Gunst van de opschorting

“Via het IP-adres kon men achterhalen dat F.P. achter het profiel zat”, schetste de procureur. “Er werd achterhaald van waar het IP-adres kwam en dat bleek zich te bevinden in een horecazaak in Nieuwpoort waar F.P. werkte als afwasser. Er volgde een huiszoeking met toestemming en daarbij werden heel wat foto’s en filmpjes gevonden met kinderpornografische inhoud. Beelden die hij in bezit had, maar er is zeker ook een keer sprake van beelden die hij zelf uploadde.”

Dat ontkende F.P. en hij vroeg zelfs over de hele lijn de vrijspraak. Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de man wel in het bezit was van dergelijke foto’s, maar die niet zelf had verspreid. Hij kreeg de gunst van de opschorting. (JH)