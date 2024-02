Man die zich in woning verschanste en zich over gaf na tussenkomst van zijn zus pleegde volgens parket geen strafbare feiten

Een verwarde man heeft zich dinsdagnamiddag urenlang verschanst in zijn woning in de Weststraat in Ingelmunster. Hij was vooral een gevaar voor zichzelf maar dreigde elke ambulancier neer te steken die in zijn buurt kwam. De politie en speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse.

De 28-jarige jongeman uit de Weststraat zou met psychische problemen kampen en was onder invloed van drugs. Een familielid zou daarom dinsdagnamiddag de hulpdiensten verwittigd hebben om de jongeman te helpen. Ambulanciers zochten contact met de jongeman maar die weigerde alle hulp en dreigde hen neer te steken.

Daardoor werd de politie erbij gehaald en er volgde een urenlange patstelling. Rond 14.30 uur werd de omgeving afgezet door een grote politiemacht en een brandweerwagen. Dit zorgde voor de nodige hinder in de buurt, des te meer omdat de woning in kwestie recht tegenover het woonzorgcentrum Maria Rustoord gelegen was. Bezoekers moesten via een zijingang het gebouw verlaten.

Uit voorzorg kwamen enkele medewerkers van nutsmaatschappij Fluvius ter plaatse om de gastoevoer af te sluiten. De inwoners van de straat mochten wel in hun huizen blijven, net als de bewoners van het woonzorgcentrum.

Gijzeling

Rond 16.45 uur kwam ook het bijzonder bijstandsteam van de politiezone Vlas ter plaatse, beter bekend als de Tares (Tactical Respons). Er was immers al even geen contact meer met de verdachte en de politie nam het zekere voor het onzekere. Het was lange tijd onduidelijk of de jongeman alleen thuis was of dat er mogelijk sprake was van een gijzelingssituatie.

Dit laatste bleek uiteindelijk niet het geval te zijn maar de situatie bleef wel aanslepen. Het moment waarop de speciale eenheden met geweld de woning zouden binnendringen, leek steeds dichterbij te komen. Uiteindelijk was het de zus van de verschanste man die redding bracht. Een combi ging haar ophalen en bracht haar ter plaatse om in te praten op haar broer. Dit had duidelijk effect want enige tijd later ging de twintiger gewillig mee met de politie. Rond 19.15 uur, ruim vier uur later, werd de straat terug vrijgegeven.

Daags later blijkt dat het politievertoon niet echt in verhouding staat met het gerechtelijke gevolg. Volgens het parket pleegde de man geen strafbare feiten, ook geen bedreigingen, en liet hij zich achteraf vrijwillig opnemen om te werken aan zijn problematiek.