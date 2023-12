Man die uit detentiecentrum in Kortrijk ontsnapt, riskeert drie maanden cel

De man die eind vorig jaar ontsnapte uit het detentiehuis in Kortrijk, hangt een celstraf van drie maanden boven het hoofd. Hij zit ondertussen opnieuw in een reguliere gevangenis voor andere feiten.

Amper enkele maanden na de opening van het veelbesproken detentiehuis in Kortrijk, slaagde een gedetineerde erin om te ontsnappen. “Hij sloot de deur van zijn kamer, forceerde een raam en kon zo ontsnappen”, stelde het openbaar ministerie woensdag in de Kortrijkse rechtbank. “De directeur van het detentiehuis diende klacht in voor beschadiging.”

Enkele dagen na zijn ontsnapping kon hij worden opgepakt in de buurt van zijn woning. Hij probeerde nog weg te vluchten toen hij de agenten opmerkte, maar verzwikte zijn enkel.

Lijvig strafblad

De gedetineerde liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. “We kunnen alleen vragen om een milde toepassing van de strafwet”, pleitte ze. De beklaagde heeft al een erg lijvig strafblad en zit ondertussen opnieuw in een reguliere gevangenis voor andere feiten.

Vonnis op 3 januari. (Belga)