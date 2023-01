Man die met hockeystick in coma werd geslagen aan danscafé in Blankenberge buiten levensgevaar

De 31-jarige Slovaak die eind november met een hockeystick halfdood werd geslagen aan het Blankenbergse danscafé Circosia is buiten levensgevaar. De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een van de drie verdachten met een maand verlengd. De twee anderen verschijnen pas later opnieuw voor de raadkamer.

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november viel het slachtoffer samen met een kameraad vrouwen lastig in het danscafé Circosia in Blankenberge. Blankenbergenaar S.V. (29) en Bredenaar H.A. (38), die in de zaak respectievelijk als kelner en afruimer aan de slag waren, zetten het duo buiten. De Slovaak keerde echter terug waarop hij opnieuw aan de deur werd gezet. Hierop haalde hij een mes boven, verwondde H.A. hiermee aan de hand en sloeg op de vlucht.

De afruimer ging in de zaak een houten balk en een hockeystick halen en ging samen met S.V. de Slovaak achterna. K.S., een 34-jarige Bredenaar die buiten aan de zaak een sigaret stond te roken, ging met hen mee en kon de Slovaak met pootje lap doen struikelen. Hierop sloeg S.V. het slachtoffer met de houten balk tegen het hoofd. H.A. zou het slachtoffer met de hockeystick hebben toegetakeld, maar dat ontkent hij met klem. Het slachtoffer werd ook nog geschopt en geslagen.

De hockeystick werd achteraf in drie stukken teruggevonden. Volgens H.A. brak de stick toen hij die weggooide tegen een paal. H.A. en S.V. werden ter plaatse opgepakt. Later werd ook K.S. gearresteerd. Hij ontkent met klem dat hij het slachtoffer sloeg. De drie werden aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het slachtoffer vocht lange tijd voor zijn leven maar zou nu buiten levensgevaar zijn.

De raadkamer heeft de aanhouding van S.V. dinsdag bevestigd en met een maand verlengd. De twee anderen verschijnen pas later opnieuw voor de raadkamer. (AFr)