Man die deurwaarder te lijf ging, blijft aangehouden

De man die in Oostrozebeke afgelopen donderdag een gerechtsdeurwaarder aanviel toen hij een affiche voor openbare verkoop wilde uithangen, blijft aangehouden voor poging tot doodslag. Hij probeerde de deurwaarder te wurgen.

De gerechtsdeurwaarder had de opdracht om een aanplakking van openbare verkoop te doen aan een woning in Oostrozebeke, maar dat was niet naar de zin van de bewoner. Die ging door het lint, viel de deurwaarder aan en probeerde hem te wurgen. De man is vandaag dinsdag voor de Kortrijkse raadkamer verschenen en blijft aangehouden voor poging tot doodslag.