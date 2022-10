Man bestolen op Oostendse Oktoberfoor: politie roept op om waakzaam te zijn voor gauwdiefstal

Een twintiger uit Namen werd dinsdag het slachtoffer van een heimelijke diefstal.

De man was op uitstap op de kermis. Bij het verlaten van een attractie, meer bepaald een speelhal, merkte hij op dat z’n rugzak openstond en z’n portefeuille was verdwenen. Even daarvoor had het slachtoffer zijn portefeuille nog uit die rugzak gehaald om een betaling uit te voeren. De politie stelde een proces-verbaal op en voert een onderzoek.

Politie Oostende herhaalt de oproep van bij de start van de Oktoberfoor om waakzaam te zijn voor gauwdiefstal. “De politie houdt op de kermis een oogje in het zeil, maar door zelf alert te zijn kunnen bezoekers onheil voorkomen. Wie alsnog slachtoffer wordt, manen we steeds aan om – zoals in dit geval – aangifte te doen waarop we een onderzoek kunnen starten”, geeft woordvoerder Timmy Van Assche mee.