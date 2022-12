Man beschadigt tal van wagens in centrum van Izegem; eigenaars zitten kunnen zich melden bij de politie

In Izegem zijn in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 december tal van wagens beschadigd. “De mensen kunnen nog steeds aangifte komen doen”, zegt RIHO-commissaris Carl Vyncke. “Tot nu toe hebben we al zes dossiers, maar het kunnen er dus meer zijn.” De dader, een man die eerder gecolloqueerd werd, trok een spoor van vernieling van de Grote Markt door de Nieuwstraat.

De man woont in de omgeving en is bekend bij de politie. “Hij werd dus eerder gecolloqueerd, maar is dus opnieuw vrij. Hij beschadigde heel wat wagens, van het inslaan van de voorruit tot het vernietigen van autospiegels. Maar hoeveel slachtoffers hij exact gemaakt heeft, dat weten we nog niet zeker. Maar mensen kunnen zich nog altijd melden bij ons.”

Sommige eigenaars nemen niet iedere dag de wagen en stelden pas later de schade vast. “Ik vond een papiertje achter mijn ruitenwisser van de politie. Omdat de beschadiging bij mij duidelijk is. Maar ik was enkele dagen ziek, waardoor ik het pas later opmerkte”, zegt een van de slachtoffers.

Voor wie geen omniumverzekering heeft, betekent dit dat die de schade eerst zelf zal moeten betalen. En of de dader de schade kan vergoeden, dat zal een ander paar mouwen zijn.