Man (53) die met bijl woning van ex binnendrong in Roeselare, blijft aangehouden voor poging moord

De 53-jarige man die vrijdagavond de woning van zijn ex-vriendin in de Spoelstraat in Roeselare binnendrong met een bijl, blijft aangehouden op verdenking van moordpoging. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De man werd dinsdagochtend voorgeleid voor de Kortrijkse raadkamer. Die besloot dat hij verder aangehouden blijft voor woonstschennis, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot moord. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht.

De feiten speelden zich vrijdagavond af in de Spoelstraat in Roeselare. Gewapend met een bijl drong de man de woning van zijn ex binnen. Ook de twee tienerkinderen waren aanwezig. Een van hen kon ontsnappen.

Tijdens het incident werden de huizen in de buurt uit voorzorg ontruimd door de politie. Een dertigtal personen werd geëvacueerd. Het slachtoffer raakte gewond, maar was niet in levensgevaar. De verwondingen zouden met een mes toegebracht zijn.