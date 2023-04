Man (53) blijft maand langer aangehouden voor gijzeling in Roeselare: “Nooit intentie om iemand te vermoorden”

Bob C. (53) blijft een maand langer in de cel op verdenking van poging tot moord. Dat besliste de raadkamer dinsdagmorgen. Vrijdag 31 maart gijzelde en verwondde de Kuurnenaar zijn ex in haar woning in Roeselare. Volgens zijn advocaat had hij nooit de intentie om iemand iets aan te doen. “Hij heeft psychologische hulp nodig.”

“Kzal es denken vanavond aan jou tijdens het het neuken.” Meer was er niet nodig om Bob C. (53) uit Kuurne te doen ontploffen. Hij snelde naar de woning van zijn ex Cindy R. in de Spoelstraat in Roeselare, waar ze woont met haar zoon van 14 en dochter van 11.

Hij drong er binnen met een bijl en hield de vrouw een tijdlang gegijzeld. De zoon was kunnen ontsnappen, het meisje had hij al laten gaan. Pas na enkele uren kon de politie de man oppakken, de vrouw werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dinsdagmorgen besliste de onderzoeksrechter om de man nog een maand langer aan te houden op verdenking van poging tot moord.

De man zit momenteel vast in de cel in Brugge. “Hij zit momenteel in de isoleercel omdat er gevreesd wordt dat hij zich van het leven wil beroven”, vertelt zijn advocate Vicky Grymonpré. “Dat was ook wat hij die vrijdagavond wou doen. Hij had al familie en vrienden ingelicht dat hij zelfmoord wou plegen. En toen kwam dat berichtje.”

Hulp nodig

De man, die als vrachtwagenchauffeur werkt, had al de hele week gewerkt. De vermoeidheid zou hem ook parten hebben gespeeld. Dat hij besloot om met een hakbijl naar zijn ex te trekken, was niet om haar kwaad aan te doen. “Hij had niet de intentie om iemand te vermoorden, laat staan iemand iets aan te doen. Hij heeft zelfs zichzelf verwond, bewijst een snede in zijn hals. De man heeft dringend psychologische hulp nodig”, aldus zijn advocate.

De man zou kampen met een autismespectrumstoornis, waardoor hij anders redeneert en dus ook reageert op bepaalde zaken. Dat werd in het verleden ook al een paar keer duidelijk. In 2007 dreigde hij enkele keren om zijn huis in de Twaalfde Liniestraat in Kuurne op te blazen. De gemeente besliste daarom om een aparte gastoevoer installeren om de gasleiding snel af te sluiten.

Brandstichting

Ook in 2012 was het weer prijs. Hij stichtte toen brand in zijn woning. Een dokter constateerde toen dat de man een gevaar voor zichzelf en voor zijn omgeving is. Hij werd toen gedwongen opgenomen. Nu werd ook gevreesd dat de boel ook letterlijk zou ontploffen. De buurt werd geëvacueerd en het gas werd afgesloten. “Nu proberen we ook psychologische hulp te regelen voor in de gevangenis”, klinkt het.

Alles zou moeten gekaderd worden in die context van psychologische problemen. “De man toon enorm veel spijt. Zelf weet hij niet alles meer van wat er die avond gebeurde”, zegt zijn advocate. Of het sms’je dat de aanleiding voor zijn actie wel degelijk van zijn ex was? “Hij zegt van wel maar het onderzoek zal dat moeten uitwijzen.”

Berichtje

Een berichtje dat de boel deed ontploffen? Autisme? Filip De Reuse, advocaat van de vrouw, stoort zich aan het relaas. “Hij duwt zichzelf in de slachtofferrol”, vertelt hij. “Hij gaf zijn dochter een klap, richtte een ravage aan in het huis en vermoordde bijna zijn ex. Enkel omdat hij zichzelf van kant wou maken? Dat kon hij ook in Kuurne doen.”

Het slachtoffer heeft het momenteel heel lastig. “Het kon duizend keer slechter afgelopen zijn, maar fysiek valt het al bij al mee. Vooral mentaal zit ze erdoor. Plus, haar huis is onbewoonbaar. Maar zelfs los daar van is het te traumatisch om er samen met haar kinderen bij te gaan.” (JDW)