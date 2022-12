Man (52) uit Veurne rijdt met 1,26 promille bijna politie aan en verstopt zich achter tuinmuurtje

Een 52-jarige man uit Veurne moet zich voor een vreemde manier van gewapende weerspannigheid verantwoorden. Hij negeerde met 1,26 promille in het bloed twee politiemensen die op straat stonden en hem wilden stoppen. Hij vluchtte weg en verstopte zich al liggend achter een tuinmuurtje. “De politie had ik nooit gezien. En mijn reactie nadien kwam er door een waas voor mijn ogen”, sprak S.L.

De feiten gebeurden op 25 september van dit jaar toen de politie bezig was met een alcoholcontrole in de Noordstraat in Veurne. Plots hoorden ze de wagen van S.L optrekken van aan de Markt. Twee politiemensen stelden zich op straat op met de handen omhoog maar tot hun verbazing minderde S.L. in zijn auto amper vaart. Ze moesten weggaan om niet geraakt te worden waarna S.L. gewoon verder reed. Een commissaris sprong in zijn wagen en wou een achtervolging starten op de man.

Verborgen achter tuinmuurtje

“Toen hij met zwaailichten net vertrokken was zag hij de Mercedes van S.L. enkele tientallen meters verder al staan”, schetste de procureur. “Met geopend portier. En van S.L. was geen spoor. Er werd versterking opgeroepen en vreemd genoeg werd de man kort daarna liggend achter een tuinmuurtje gevonden. Hij bleek 1,26 promille in het bloed te hebben. Echt veel is dat niet dus het gedrag van de man is des te vreemder. We hebben bij het parket gediscussieerd over dit dossier. Het inrijden met een wagen op politiemensen zou normaal een poging tot doodslag zijn. Maar we geloven niet dat S.L. hen had willen raken. Daarom houden we het op gewapende weerspannigheid waarbij de auto als wapen diende. We vragen ook geen verbeurdverklaring van die wagen. We vorderen nu zes maanden cel met uitstel en 800 euro boete, gelet op zijn blanco strafblad. S.L. moet echt beseffen dat we hier zeer mild zijn.”

Waas voor ogen

Maar de advocaat van de man ziet dat anders. “Wij vragen de vrijspraak want er is ook geen weerspannigheid. S.L. had die politiemensen nooit gezien op straat. Die stonden vlak na een bocht en zonder verlichting op straat. S.L. keek net de andere kant op en had die mensen nooit gezien. Pas bij het zien van de zwaailichten realiseerde hij zich wat er gebeurde en schoot in paniek.”

S.L. vervolgde. “Het werd een waas voor mijn ogen en zonder dat ik wist wat ik deed ging ik achter dat tuinmuurtje liggen. Ik weet echt niet meer waarom.” Volgens de procureur een flauw en ongeloofwaardig verhaal. De man moet zich voor de verkeersinbreuken ook nog op 16 januari bij de politierechter verantwoorden. Vonnis op 27 januari. (JH)