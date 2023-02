Man (44) moet schadevergoedingen betalen aan politiezone Polder na belaging

Een 44-jarige man uit Koekelare heeft zes maanden celstraf en 800 euro boete effectief gekregen voor het jarenlang belagen en beschimpen van politiezone Polder en een inspecteur in het algemeen. M.J. moet de politieman 2.600 euro betalen en de politiezone zelf nog eens een geldbedrag wegens reputatieschade.

Volgens de advocaat van inspecteur K. en politiezone Polder zijn de feiten ingrijpend. “Al twee jaar lang zoekt hij de inspecteur op en belaagt en bedreigt hem. Ook bij tussenkomsten van andere politie bedreigt hij die mensen op verschillende manieren. Bovendien stuurt hij een niet-aflatende stroom van klachten naar Comité P. en andere politiezones om zijn beklag te doen over zone Polder. Hij beschimpt hen ook op Facebook. We vragen een schadevergoeding voor reputatieschade voor de zone en een morele schadevergoeding voor inspecteur K.”

Belaging en overlast

Volgens de procureur gaat M.J. al twee jaar gewoon zijn gang. “Het gaat om ernstige belaging en overlast door telecommunicatie. Hij belt vaak naar de politie in dronken toestand, houdt niet op met klachten neer te leggen en is overtuigd van zijn eigen gelijk.”

“Hij is een sociaal zwakkere persoon en heeft het gevoel dat de politie gewoon niet naar hem luistert.”

De advocaat van M.J. zegt dat hij ergens wel weet dat hij in de fout gaat maar vroeg toch de vrijspraak. “Hij is een sociaal zwakkere persoon en heeft het gevoel dat de politie gewoon niet naar hem luistert.” M.J. ging nog een stap verder. “Die inspecteur kwam me al driemaal thuis bezoeken en sloeg me in elkaar. Ik heb nu zelfs een camera gehangen thuis om me tegen de politie te beschermen.”

De rechter gaf hem volledig ongelijk en veroordeelde hem tot het betalen van schadevergoedingen aan de politieman en politiezone. (JH)