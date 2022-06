Man (42) aangehouden na steekpartij in appartement in Oostrozebeke

De man die zondag een man neerstak in zijn appartement in Oostrozebeke is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter dinsdag beslist. De man was op bezoek bij de bewoner van het appartement en stak hem neer na een verhitte discussie.

Zondagnamiddag was de 42-jarige J.H. samen met zijn partner en kindje op bezoek bij de 33-jarige L.V. in zijn appartement. Tijdens een discussie liep de situatie uit de hand en nam de bezoeker een mes uit de keuken waarmee hij de bewoner neerstak. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond maar was niet in levensgevaar.

Na de feiten verliet de vrouw het appartement samen met het kind. De verdachte bleef nog een hele tijd ronddolen in de wijk en kon rond 19 uur zondagavond worden opgepakt. De onderzoeksrechter besliste dinsdag om de man aan te houden voor poging tot doodslag. (Belga)