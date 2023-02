Man (26) gearresteerd op verdenking van brandstichting in Blankenberge

Dinsdagmorgen even over negen is brand uitgebroken in een woning in de Elisabethstraat in Blankenberge. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar stelde vast dat de brand niet accidenteel was.

Een 26-jarige man werd op verdenking van opzettelijke brandstichting aangehouden. De schade in de woning valt, dankzij de snelle interventie van de hulpdiensten, mee. Tijdens de interventie was de straat afgesloten voor het autoverkeer. Maar dat veroorzaakte geen problemen.