Mama van tiener (13) die bedreigd werd met mes in Brugge doet verhaal: “De beelden zomaar delen maakt het alleen maar erger”

“De feiten gebeurden op klaarlichte dag in de drukste straat van Brugge. En niemand greep in. Neen, dat begrijp ik niet.” De mama van de 13-jarige jongen die met een mes werd bedreigd in Brugge, doet voor het eerst haar verhaal. Op vraag van haar zoon stapte ze niet naar de politie. “Zowel voor het slachtoffer als voor de dader vragen we om van zo’n zaken wél steeds aangifte te doen”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

“Zeg sorry en we laten je gerust.” Op het filmpje dat woensdagochtend opdook, waren bijna hallucinante feiten te zien in het centrum van Brugge. Tieners – wellicht niet ouder dan 13 à 14 jaar – bedreigden, zwaaiend met een mes, een andere jongen. Niet op een verlaten plek of ‘s avonds laat, wel open en bloot in de drukste winkelstraat van Brugge. Het filmpje bereikte ook de politie, die meteen een onderzoek opstartte.



Ondertussen weet de politie ook wie het slachtoffer is. Het gaat om een 13-jarige jongen uit Brugge. “De feiten zelf dateren al van eind december vorig jaar, net voor de kerstvakantie”, doet de mama van de jongen het verhaal. “Mijn zoon heeft thuis meteen gezegd wat er was gebeurd, maar vroeg me expliciet om geen verdere stappen te ondernemen. Na de kerstvakantie dook dan plots voor het eerst dat filmpje op. Het deed de ronde onder de jeugd in Brugge en belandde zo ook bij ons. “Nu gaan we wél naar de politie”, zei ik tegen mijn zoon. “Maar opnieuw vroeg hij me om dat niet te doen. Blijkbaar hadden ze het onderling opgelost en lieten ze hem gerust.”

Discussie

De mama besloot op de vraag van de jongen in te gaan en liet de zaak zo. Tot woensdag het filmpje plots weer opdook op sociale media. Geplaatst door een moeder die de situatie wou aankaarten. “Maar ze plaatste de beelden online waarop iedereen herkenbaar te zien was. Dat lost helemaal niks op, integendeel”, zucht de mama van het slachtoffer. “Omdat de beelden ook in handen kwamen van de politie, waren zij verplicht een onderzoek te starten. Ondertussen heb ik al een verklaring moeten afleggen.”

Natuurlijk praat ik dat niet goed, maar voor ons was de zaak gaan liggen en was de rust wedergekeerd. De vraag is wat er nu gaat gebeuren

De vrouw staat naar eigen zeggen nog steeds achter haar beslissing om destijds in te gaan op de vraag van haar zoon om geen aangifte te doen. “Waar ik me meer aan stoor, is dat er op die dag zelf niemand heeft ingegrepen. Het gebeurde op klaarlichte dag in het centrum van Brugge in een drukke winkelstraat. Je ziet ook duidelijk dat er mensen passeren. Maar toch grijpt er niemand in? Neen, dat begrijp ik niet”, zegt de vrouw.

Maar waarover gingen die bedreigingen nu precies? Van een poging tot diefstal of afpersing blijkt het niet te gaan. Wél om een discussie. “Mijn zoon had een discussie gehad met iemand en een vriend van die persoon – de jongen met het mes – vond het nodig om zich daarin te mengen en wou het op die manier oplossen. Hij is lid van een bende en zat niet op de school van mijn zoon”, aldus de Brugse vrouw. “Natuurlijk praat ik dat niet goed, maar voor ons was de zaak gaan liggen en was de rust wedergekeerd. De vraag is wat er nu gaat gebeuren.”

Politie dringt aan op aangifte

Bij de Brugse politie vragen ze om bij dergelijke situaties altijd aangifte te doen. “Als we het hoofd willen bieden aan dergelijke zaken – en zo’n feiten nemen we zeker serieus – dan moeten we natuurlijk wel op de hoogte zijn”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

“Begrijp ik de moeder dat ze vreesde voor de mogelijke gevolgen? Het is menselijk, maar we vragen toch echt om steeds ons of om te beginnen de schoolomgeving aan te spreken. Dat is zowel in het belang van het slachtoffer als dat van de dader. Het is heus niet altijd zo dat de daders meteen in een instelling worden geplaatst. Veel hangt af van de ernst van de feiten. Maar het is wél belangrijk dat ze worden gewezen op hun gedrag en niet denken dat ze zo’n zaken kunnen doen zonder gevolgen”, besluit de korpschef. (MM)